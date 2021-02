Heart itinangging nabuntis, kinasal sa ibang lalake

Diretsahang sinagot ni Heart Evangelista ang dati pang iniisyu sa kanya o iniintriga na diumano’y nabuntis na siya dati, hindi pa man siya kasal.

For some reason, hindi raw ito natuloy.

Pero, natatawang sinagot ito ni Heart sa kanyang YouTube channel. Lahat ng tanong na pinost ng mga follower niya sa kanya, sinagot ni Heart. Isa na nga rito yung kesyo nabuntis na raw siya noong 20’s pa lang niya.

Sey ni Heart, “Oh my god, I was not pregnant before. I only got pregnant once and I had twins. But I totally got it because there was a rumor about me before that I got pregnant and then, there was another bad rumor that came after that.

“How in the world will I be able to go surfing and going to Hawaii to take photos in a bikini? I can’t do that anymore because I don’t have that kind of body anymore. But definitely, no.”

At kung nabuntis man daw siya dati, either siguro sa isa sa mga naging exes niya, papanindigan niya ito.

“If I had a baby whether when I was young or whether I was expecting or not. I always believe that a baby is a blessing. Yeah, so no way.”

Bukod dito, sinagot din ni Heart ang isyu dati na bago pa man daw siya ikinasal kay Governor Chiz Escudero, kasal na naman siya sa iba.

Kaya ayon dito, definitely ‘no’ raw. Hindi pa siya kinakasal dati, pero hindi nito ikinaila na ilang beses niya pinag-isipan na magpakasal. Nakatanggap din daw siya ng singsing pero more on promise ring.

“It was shaped as a heart. They used three diamond that were cut to be shaped as a heart, like an illusion diamond. And I remember when I got my engagement ring, it was a whole shaped diamond ring and there I remember Chiz said, ‘o, buo na ‘yan, ha.’ I found that cute, it was funny.”

Sa showbiz, kilala na si Heart bilang very open at isa sa masarap na ini-interview. Pero mukhang sa dalas ng mga ganitonhg Q& A niya na sinasagot niya kahit anong tanong, mas marami ang nakaka-appreciate sa kanya at nakakapansin na mas nag-mature na raw talaga.

May nagkumpara rin kay Heart kay Kris Aquino. Si Heart nga lang daw ang mas tamer version ni Kris.

***

Alden, Daniel hindi bastos sa bading

May pa-‘AskSweet’ si John Lapus sa kanyang Twitter account. Isa sa tanong na ibinato sa kanya ng netizen ay kung sino raw ang para rito ay mabait na artista ng GMA at ABS-CBN.

Sa tanong na ito, may karapatang sumagot si Sweet dahil nakapag-trabaho siya sa both network.

Ang mga tinuturing na asset o talagang sikat ng dalawang networks ang sinagot ni Sweet na sina Daniel Padilla at Alden Richards.

Sey niya, “Kung isa lang? Sa GMA si @aldenrichards02 at sa ABS si @imdanielpadilla pareho silang nilalapitan ako at nagbibigat pugay. Yung iba bastos.”

Siyempre, dahil sa sagot ni Sweet na yung iba bastos, marami ang na-curious kung sino yung ibang artista ng dalawang networks na tinutukoy niyang mga bastos.

Base pa rin sa sagot niya, pinapalabas niya na wala sa sino mang Star Magic artists, so babagsak na lang ito sa mga taga-ABS na hindi Star Magic managed at sa mga Kapuso.

“Naku madami. Pero sure ako na walang @starmagicphils artist. Tinuruan sila/kami ng proper decorum/breeding. Pag napapanood sa tv/movie nong hindi ka pa artista, magpakilala ka at bumati. Ganon kasimple!”