Pagkatamis-tamis na mga ngiti ang makikita sa Instagram post ni Heart Evangelista, na yakap-yakap niya ang mister niyang si Sen. Chiz Escudero. Hawak din ni Heart ang isang baby outfit na kulay puti na puno ng maliliit na stars.

At sa Instagram story ni Heart, makikita ang isang hugis babae na kulay gold na malaki ang tiyan. Buntis ang image na ‘yon sa IG story ni Heart.

So, ano ba ang gustong sabihin ni Heart? Buntis na siya!

“The greatest of blessings all in God’s perfect timing! Our beautiful family just got a little bigger. We can’t wait to meet you little one…” sabi ni Heart, na perfect timing nga, dahil ngayon ay ipinagdiriwang ang Araw ng mga Ina, Mother’s Day.

At siyempre, bumaha ng pagbati mula sa kanyang mga kaibigan sa showbiz.

“Oh my gosh!!! Congratulations!” tuwang-tuwa na sabi ni Andrea Torres.

“Congratulations! You will be a good mommy for sure!” sabi naman ni Janice de Belen na nakasama ni Heart sa teleserye ng GMA kamakailan.

“Mummy hearty for the win!” sey ni Solenn Heussaff, na malapit na kaibigan ni Heart.

“Panda will have a sibling!” sey rin ni Iya Villania.

“Yay!!! Congratulations. Best feeling ever. So happy for you Ganda!” – sabi naman ni Michelle Madrigal.

“Ay wow! Congratulations!” saad ni Aubrey Miles.

“Much love to your whole fam!” sambit ni Karylle.

“I remember talking to you about motherhood. Congratulations!” sey ni Chynna Ortaleza.

At kahit ang nanay ni Daniel Matsunaga ay tuwang-tuwa sa pagbubuntis na ito ni Heart.

gegematsunaga “Wow congrats my dear. God bless you and your family. I’m so happy for you.”

Nagpahatid din ng pagbati sina Jinkee Pacquiao, Cristalle Belo, Melissa Ricks, Benjamin Alves, Rocco Nacino, Allan K., Nikki Valdez, Cheska Kramer, Bianca Gonzales, Joey Mead King, Dianne Medina, Lizz Uy, Karen Davila.

Heto naman ang mensahe ng mga fan ni Heart:

rhina1307 “God bless ingaaaat lagi happy Mother’s Day.

tippanifai “God is good! God bless you, Missy!!”

sandraseifert “Congratulations to one of my all-time favorite beauties!”

aimeepotpot “@iamhearte happy moms day finally.”

keikojanette “Woooow.. Goosebumps! Congratulations po.”

aira_grace “Wow Congratulations and prayers for safe pregnancy.”