Heart anagat ang ganda sa SONA

Taon-taon sa SONA (State Of The Nation Address) bukod sa paandar, kasuotan ng mga politiko, ang inaabangan talaga ay ang mga artista, mister, o misis ng politiko, o girlfriend, boyfriend kaya.

Kasi nga, ang mga celebrity kasi ang nagbibigay ninging sa mga ganitong event.

At sa SONA 2022 nga, isa sa mga nagbigay kulay ay ang nanay ni Daniel Padilla, si Karla Estrada, na umawit ng Lupang Hinirang. Kung pinalad nga lang na tatlong ‘puwesto’ ang nagkuha ng partylist nila, malamang ay may sarili na ring upuan si Karla sa Kongreso.

Anyway, super proud si Karla na siya ang napiling umawit ng Lupang Hinirang, sa malaking event na ito sa buhay ni President Bongbong Marcos.

“I’m very excited. This is the first time na naka-attend tayo ng SONA. I’m very proud that I’ll be singing the national anthem sa pagbubukas ng voting natin,” sabi ni Karla.

Anyway, mainit ang chika na kesyo may ibibigay na posisyon sa gobyerno kay Karla. Kung ano `yon, abangan na lang!

At siyempre, hindi puwedeng talbugan si Heart Evangelista, kung presence ang pag-uusapan. Mula nga noong maging senador ang mister niyang si Chiz Escudero, palaging present si Heart sa SONA.

At palagi ring panalo ang pagrampa niya. Hindi nga lang sa Paris Fashion Week siya mahusay rumampa, umeksena, kundi pati na rin sa SONA.

“Modern day Filipina @markbumgarner,” simpleng caption ni Heart sa gown na suot niya, na talaga namang angat na angat ang kagandahan.

Sabi nga ng mga fan, para silang nanonood ng fashion show kapag umeksena na si Heart.

rmdrk, “Your fashion and make-up are always on point @iamhearte.”

irabalm, “Angel on earth!”

vivianrachelpastor, “Fresh and beautiful. Modern Filipiniana.”

dollskinphofficial, “S

ophisticated as always.”

Siyempre, inabangan din ang kagandahan nina Lucy Torres Gomez (misis ni Cong. Richard Gomez), Cong. Lani Mercado, Konsehal Aiko Melendez (girlfriend ni Cong. Jay Khonghun), Bianca Manalo (girlfriend ni Sen. Win Gatchalian), at iba pang artista.

Pero habang sinusulat ito, ang mga kagandahan ni Heart ang angat na angat. (Dondon Sermino)