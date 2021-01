Healthy tips para sa mga buntis

Ang pagkakaroon ng baby ay isang blessing!

Noong ipinagbubuntis ko ang aking mga anak, hindi ko makakalimutan ang excitement ng buong bahay dahil may bagong miyembro ang pamilya. Pero malaking kaba rin ang pinagdaanan ko noon. May alinlangan kasi ako kung kakayanin ko bang alagaan at siguraduhing malusog si baby habang nag-aasikaso ng tahanan.

Bilang isang ina, alam kong hindi biro ang responsibilidad lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa labas ng bahay. Kaya pinursige talaga natin na pahabain ang maternity leave ni nanay at gawing 105 days, para walang masyadong alalahanin si nanay sa kanyang sarili, sa kalusugan ni baby, at sa pagbabadyet. Yan ay kasama sa inakda kong batas na ‘Expanded Maternity Leave Act’, na sa awa ng Diyos ay naging batas noong 2019. Lalo na siguro ngayon, para sa mga expectant mothers na tuloy pa rin ang kayod para maitaguyod si baby. Doble ang challenge!

Kung hindi stressed si mommy, mas makaka-focus sya sa siyam na buwang preparasyon bago i-welcome si baby sa outside world. Ito ang ilan sa aking tips para siguraduhing healthy si mommy at si baby:

1. Laging magsuot ng mask at face shield kapag may lakad sa labas. Habang may banta ang COVID-19, dapat ay sumunod tayo sa mga safety protocols. Lagi ring maghugas ng kamay at mag-social distancing para protektado si mommy at si baby.

2. Kumain ng masustansiyang pagkain at uminom ng maraming tubig. Ito ay upang maiwasan ang mga komplikasyon sa pagbubuntis gaya ng gestational diabetes, dehydration at constipation.

3. Regular na mag-ehersisyo. May mga ‘light’ o hindi ganoong kabigat na mga ehersisyo gaya ng paglalakad, yoga o paglalangoy na maaaring subukan. Nakabubuti sa mga buntis ang pisikal na aktibidad dahil ayon sa mga eksperto, bukod sa nailalabas nito ang happy hormones, nakakaiwas din tayo sa labis na pagdagdag sa timbang.

4. Ugaliing magpatingin sa doktor o magpacheck up sa health center para nasusubaybayan ang kalusugan hindi lang ni mommy, lalo pa ni baby.

5. Iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Maaaring magsanhi ng komplikasyon ang labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo, at makaapekto pa sa development ni baby. Mainam din ang tip na ito sa mga babaeng nagpaplanong magbuntis upang siguradong handa ang kanilang pangangatawan.

Ang sabi nga nila, kapag nagdalantao ka, hindi na lang sa iyo ang iyong katawan. Anuman ang ginagawa natin, kinakain o iniinom, nararanasan din yan ni baby. Kaya kapag napanatili ng isang ina ang malusog na pangangatawan, tiyak malusog din si baby na lalabas mula sa kanyang sinapupunan.