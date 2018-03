Healthy Nanay at Bulilit, pasado na sa Senado!

Magandang balita para sa Buwan ng Kababaihan! Ang ating inakdang batas na ‘Healthy Nanay and Bulilit Act’ ay nakalusot na sa Senado. Dahil dito, abot-kamay na natin ang pangarap na ang unang isang libong araw ng mga bata ay mapapa­ngalagaan at ang kalusugan ng nanay ay maging prayoridad ng gobyerno.

Ang panukalang ito ay nagnanais tuldukan ang malaking problema ng malnutrisyon sa ating mga kabataan. Ang unang isang libong araw ng buhay ng isang bata ay napakakritikal sa kanyang kalusugan lalo na sa kanyang mental development.

Nagpapasalamat ako sa mga kasama kong mga senador tulad nina Senators JV Ejercito, Sonny Angara, Grace Poe, Ralph Recto, Cynthia Villar, Joel Villa­nueva, Nancy Binay, Loren Legarda, Bam Aquino, Miguel Zubiri, Ri­chard Gordon, Sherwin Gatchalian, Greg Honasan at Leila de Lima sa mabilis na aksyon sa pagpasa ng panukalang ito. Buong pasasa­lamat kay Sen. Recto sa magagandang inputs sa pa­nukalang ito. Dahil dito, magkakaroon na tayo ng isang klarong polisiya sa pag-angat ng antas ng nutrisyon sa unang­ isang libong araw ng buhay ng ating mga kabataan. Ang laban natin kontra malnutrisyon ay magiging prayoridad na ng gobyerno.

Natupad na ang ating hiling at pangako noong ako’y tumatakbo­ pa lamang bilang senador. Sa ngayon, hinihintay na lamang namin ang bicameral confe­rence meeting para pag-isahin ang bersyon ng House of Representatives at Senado sa pa­nukalang ito. ‘Pag naratipika na ito sa ­Kongreso, pirma na lamang ng Presidente ang hihintayin at magiging ganap na batas na ito.

Napakaimportante ng panukalang ito sapagkat napakarami nang mga pag-aaral ay tumutukoy sa malnutrisyon bilang sanhi ng maraming sakit sa mga bata tulad ng pagtatae, pulmonya at malarya. Nakakalungkot na ang malnutrisyon, na kaya namang mapigilan ng ating pamahalaan, ay nagiging sanhi ng mga pinsala sa kalusugan ng mga kabataan.

Gayundin, pinapa­lakas ng panukalang ito ang pangangalaga sa ating mga ina. Ang mga nagdadalang-tao kasi na hindi sapat ang nutris­yon ay maaaring magkaroon ng mahirap na pagbubuntis at maaa­ring manganak sa mga batang malnourished.

Napakaimportante na pagtuunan ng pansin ang kalusugan at nutrisyon ng ating mga kabataan sapagkat sila ang magbabalangkas ng ating kinabukasan. Na­rarapat lamang na ang mga batang ito ay ma­bigyan ng sapat na suporta upang ang kinabukasan ng ating bayan ay malusog at maayos.

Nais ko lang idiin na nararapat na bigyang pansin ang kalusugan ng ating mga nanay na kasama sa panukalang ito. Hindi­ biro ang panganganak at ang pag-alaga sa kanyang bagong silang na sanggol kaya dapat pati si nanay ay mabantayan at masi­guro na sila ay magi­ging malusog din. At ang malusog na nanay ang susi sa pagkakaroon ng isang malusog na pamilya at lipunan.

Katulad ng lagi kong sinasabi, dapat na mamuhunan ang ating pamahalaan sa isang malusog na pamilya at pamayanan sapagkat ito ang magdadala sa atin sa mas magandang kinabukasan. Dito natin masisiguro na ang ating mga healthy bulilit ay magiging healthy Pinoy at Pinay sa pagda­ting na panahon.

***

