Healthy mommy, happy baby

Pinakamahalaga ang kalusugan ni mommy lalo kung nagbubuntis.

Kahit nasa sinapupunan pa lang, nagsisimula nang mabuo ang kinabukasan ni baby. Kung anong kinakain natin pag buntis, yun din ang kinakain ni baby. Kung anong nararamdaman natin, nararamdaman din niya.

Medyo challenging ito lalo ngayong may pandemya at marami ang nagugutom. Paano nga ba masisiguradong healthy pareho si mommy at baby?

1. Uminom ng tubig. Iwasan muna ang mga matatamis na inumin gaya ng softdrinks, powdered juice o kahit kape. Kapag hydrated, mababawasan ang posibilidad na ma-constipate o magkaroon ng urinary tract infection na maaaring makaapekto rin kay baby.

2. Palaging magpatingin o magpacheck up sa inyong doktor. Importante ang pre-natal check up dahil mata-track ang development ni baby at masisigurado na malusog at nasa normal level ang sugar o blood pressure din ni mommy. Kapag nagpapatingin tayo, anumang problema ay makikita agad bago pa ito lumala.

3. Matulog at magpahingang mabuti. Kung ika’y nagtatrabaho ng nakatayo, subukang umupo at humiga ng maraming beses sa maghapon. Gawin ang pang araw-araw na trabaho, pero magpahinga kapag may pagkakataon.

4. Kumain ng masustansyang mga pagkain. Subukang kumain ng gulay, prutas at umiwas sa processed food. Pwede ring magtanim ng ilang gulay sa ating mga bakuran o mga containers para makatipid. Itigil na rin ang mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak o paninigarilyo.

5. Mag-ehersisyo araw-araw. Ang regular na pag-eehersisyo ay hindi lang mapapanatiling malusog ang ating katawan, kundi makakabawas din sa mga ‘discomfort’ na nararamdaman natin gaya ng pananakit ng likod o pagkapagod. Sinasabi rin na nagkakaroon tayo ng stamina para sa panganganak. Pwedeng maglakad-lakad with minimum health standards pa rin at kaunting stretching. Pinakamahalagang magpakonsulta sa inyong doktor para sa ligtas na exercise routine.

Kaya ngayong nutrition month, kailangan talagang matutukan ang first 1,000 days ni baby para malabanan ang malnutrisyon.

Kapag well-nourished ang bata sa unang 1000 araw, mas mababa ang risk niya sa pagkakasakit. Kapag malusog ang sanggol, paglaki nya, mas mataas ang mararating nya sa pag-aaral, at, kalaunan, mas mataas ang sweldo kapag nagtatrabaho na. Mas magandang kinabukasan para sa ating susunod na henerasyon.