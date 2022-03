Healthy, mahabang buhay b-day wish ng Kamara kay Duterte

Nanguna ang liderato ng Kamara sa nakiisa sa sambayanang Pilipino sa mainit na pagbati kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng kanyang ika-77 kaarawan kahapon.

Sa pamamagitan ni House Speaker Lord Allan Velasco ay ipinaabot nito ang mainit ng pagbati sa pangulo gayundin ang dasal at hangad ng mahabang buhay pa na ipagkaloob sa kanya ng Panginoon.

“We wish our beloved President Rodrigo Roa Duterte a happy birthday and a long healthy life,” bahagi ng birthday message ni Velasco.

Ipinaabot na rin Velasco ang labis na pasasalamat na makilala at maging isa sa mga kaalyado nito na malaking karangalan umano para sa kanya.

“On behalf of the House of Representatives and the Filipino people, thank you for all you have done for our country. May your legacy of meaningful change and comprehensive development live on in the hearts and minds of the next generations to come,” pagtatapos pa ni Velasco.

Dasal at hangad din ni House Majority leader Rep. Martin Romualdez, ang mabuting kalusugan, kapayapaan at kaligayan para sa pangulo. (Eralyn Prado/Billy Begas)