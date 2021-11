Healthy kabataan ‘di na kailangan ng med cert sa vaccination

Hindi na kailangan magpakita ng medical certificate ang mga edad 12-17 na walang comorbidity at gustong magpabakuna laban sa COVID-19.

Ayon sa Department of Health (DOH) ang kailangan na lamang dalhin ay dokumento na nagpapatunay na may kaugnayan sa magulang ang bata at balidong ID na ipiprisinta sa registration area.

“We also would like to remind LGUs to address the concerns or barriers that hinder their constituents from getting vaccinated against COVID-19,” ayon sa DOH.

Sa huling tala, may mahigit 38,000 kabataang may comorbidity ang nabakunahan na. (Juliet de Loza-Cudia)