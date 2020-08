Health sector may P55B sa Bayanihan 2

Magha-hire ang gobyerno ng mas marami pang mga health personnel at contract tracers sa gitna ng pautloy na giyera kontra COVID-19 pandemic.

Ito’y dahil mahigit P55 bilyon ang inilaan para sa health sector sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One o Bayanihan 2 na malapit nang maging isang batas, ayon kay Senador Sonny Angara.

Sabi ni Angara, chairman ng Senate finance committee ang Bayanihan 2 ay binuno para matiyak ang patuloy na pagtugon ng gobyerno sa pandemya kaya’t natural lang aniya na kabigyan na malaking pondo ang health sector.

Ayon kay Angara, namuno sa Senate panel sa bicameral conference committee meeting ng Bayanihan 2, P40.5 bilyon ay mapupunta sa health-related programs ng gobyerno.

Kabilan dito ang P13.5 sa pag-hire ng emergency human resource for health (HRH); pagpapalakas ng operasyon ng DOH hospitals; special risk allowance par sa public at private health workers; free life insurance, accommodation, transportation at meals para sa health workers; at kompensasyon para sa mga health worker na na nahawahan ng virus o namatay habang nakikipaglaban sa pandemya.

Mahigit P5 bilyon naman ang inilaan para sa pagha-hire ng 50,000 contact tracers na pamamahalaan ng Department of Interior and Local Government.

Umabot naman sa P3 bilyon para pagbili ng personal protective equipment (PPE) tulad ng face masks, gowns, shoe covers, at face shields na ipapamahagi sa mga health worker, barangay personnel at iba pa. (Dindo Matining)