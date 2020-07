Health emergency ituro sa mga bata

Isinusulong ni Senador Sonny Angara ang pagsama ng pandemic, epidemic at iba pang health emergency bilang subject sa primary at secondary school sa bansa.

Sa paghahain ng panukala, binigyang-diin ng senador na kailangang maturuan ang mga bata kung ano ang bawal at hindi sa panahon ng health emergency para mapigilan ang paglaganap ng sakit.

Sa Senate Bill No. 1674, ang Department of Education ang aatasan para komunsulta sa Department of Health, National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang pubic at private institution para sa pagbuo ng curriculum na ito.(Dindo Matining)