Health coalition nagsagawa ng Black Friday protest sa DOH

Nagdaos ng Black Friday protest ang Coalition for Peoples Right to Health (CPRH) sa harapan ng Department of Health (DOH) sa Taft Avenue, Sta. Cruz, Maynila para ipanawagan na wakasan na ang malawakang korapsiyon sa mga proyektong pangkalusugan.

Ayon kay Dr. Julie Caguiat, co-convenor ng CPRH, patuloy na dumarami ang mga nagkakasakit na mamamayan kung saan nagkakaroon ng impeksiyon dahil sa kanilang karamdaman na dapat mabigyan ng lunas.

Pero sa halip na magamot ay lalo aniyang lumalala ang sakit ng mga ito dahil sa maling medikasyon na ibinibigay sa mga pasyente na ang iba ay nagreresulta sa pagkamatay.

Partikular na tinukoy ng mga ito ang Dengvaxia na sanhi ng pagkamatay ng ilang mga kabataan na naturukan nito.

Tinukoy din nila ang maanomalyang Barangay Health Station Project na gumugol ng P8 bilyon pero wala namang kinahinatnan.

Giit ng grupo, tuwing araw ng Biyernes ay magsasagawa sila ng Black Friday protest dahil kailangang papanagutin ang mga sangkot sa mga maanomalyang proyekto.

Ang nakalulungkot din anila ay mismong mga opisyal ng DOH o ng gobyerno ang pasimuno sa mga katiwalian sa pondo ng kagawaran. ()