Health chief Duque, sapat o flop?

Sa loob ng isang taong pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan dulot ng COVID-19 pandemic, kabilang sa mga nanguna para tugunan ang epekto nito sa bansa ay si Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III.

Gayunman, tila hindi naging madali para sa kalihim ang paglaban sa pandemya, maging mga mambabatas kasi ay hiniling ang pagbibitiw nito. Binalikan ng Abante ang ilan sa mga pangyayaring humantong sa panawagang ‘out Duque’.

Rekomendasyon ng travel ban

Sa Question Hour noong Enero 29, 2020 sa Kamara de Representantes, sinabi ni Duque na ang ban sa mga flight mula sa China ay isang opsyon para mapigilan ang pagpasok ng COVID-19 sa bansa pero hindi pa umano ito napapanahong gawin.

Kinabukasan Enero 30, inulat ng DOH ang unang kaso ng COVID-19 sa bansa.

Inirekomenda lang ni Duque kay Pangulong Rodrigo Duterte ang travel nang magkaroon ng lockdown sa Wuhan, sa Hubei province China, ang epicenter ng COVID-19 at nang umabot na sa 31 ang pasyente under investigation na pinaniniwalaang nahawaan ng virus

Maling impormasyon sa COVID-19

Pinuna din ng mga senador ang claim noon ni Duque na walang ebidensiya na ang asymptomatic carrier ng COVID-19 ay contagious o nakakahawa na taliwas umano sa sinasabi ng World Health Organization (WHO).

“Sobrang nakakabahala kung ang secretary of health na mismo ang nagpapakalat ng maling information tungkol sa COVID-19,” sabi ni Senador Nancy Binay.

Senado kay Duque: Mag-resign ka na!

Naghain ng resolusyon ang 14 senador na humihiling ng agarang pagbibitiw ni Duque kaugnay ng kanya umanong ‘poor performance’ sa pagtugon sa pandemya.

Sa Senate Resolution No. 362 dinahilan ang diumano’y “failure of leadership, negligence, (and) lack of foresight” ng kalihim.

Pero sa kabila nito, hindi natinag si Duque at sinabing magbibitiw lang siya sa puwesto kung gugustuhin ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sobra presyong PPE

Kinalampag din ng Senado ang bilyong pisong diumano’y overpriced medical supply kabilang ang mga personal protective equipment (PPE) na pinasok ng DOH.

Ilan sa mga kinuwestiyon ni Sen. Panilo Lacson noong ang pagbili ng swabbing system na ginamit sa polymerase chain reaction (PCR) test. Aniya, gumastos ang DOH ng $32 kada unit ng swabbing system na maaari namang bilhin ng $12 sa China o pagkakaiba nang 170%.

Ibinunyag din ni Sen. Grace Poe ang isang milyong set ng PPE na binili ng DOH na diumano’y overpriced na hanggang P1.4 bilyon.

Anomalya sa PhilHealth

Hiningi rin ng Makabayan bloc ang resignation ni Duque sa nangyari sa bilyong pondo ng Philippine Health Insurance Corp. na napunta sa mga pribadong ospital kahit na hindi tumatanggap ng pasyenteng nahawa ng COVID-19.

Pilit umanong inilalayo ni Duque ang kanyang sarili sa anomalya sa PhilHealth subalit lalong tumitingkad ang pagiging incompetent nito, ayon kay Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate. Si Duque ang chairman of the board ng PhilHealth.

Bulilyasong Pfizer bakuna

Hindi rin pinaglapas ng Senado ang isyu ang naudlot na delivery ng 10 milyong dose ng COVID-19 vaccine.

Sabi ni Lacson, dahil sa pakikiaalam diumano ni Duque, nabulilyaso ang nakatakda sanang delivery ng Pfizer vaccine noong Enero 2021. Aniya, nakausap niya si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, na nag-ayos ng pulong sa pagitan nina US Secretary of State Mike Pompeo at Foreign Affairs Secretary Teodro Locsin Jr. kung saan pinag-usapan nila ang pagbili ng COVID-19 vaccine.

Sabi pa ni Lacson, kahit ang kinatawan ng Pfizer ay nag-follow up pa para sa pagsumite ng mga documentary requirement para sa delivery ng naturang vaccine.

Nauna nang pinabulaanan ni Duque na walang nakialam sa pag-secure ng vaccine supply mula sa Pfizer. (Dindo Matining/Billy Begas)