‘He was my love, my rock’ Asia devastated sa pagkamatay ni Bourdain

Nag-release ng kanyang statement ang Italian actress na si Asia Argento tungkol sa pagpapakamatay ng boyfriend niyang si Anthony Bourdain noong nakaraang June 8 sa France.

Sa kanyang Twitter, pinahayag ni Argento ang pagmamahal at pagsuporta na binigay sa kanya ni Bourdain simula noong magkaroon sila ng relasyon.

“Anthony gave all of himself in everything he did.

“His brilliant, fearless spirit touched and inspired so many, and his generosity knew no bounds.

“He was my love, my rock, my protector. I am beyond devastated.

“My thoughts are with his family. I would ask that you respect their privacy and mine.”

Nagkaroon ng relasyon sina Argento at Bourdain noong nakaraang taon pagkatapos nilang gumawa ng isang episode para sa CNN show ni Bourdain na Parts Unknown.

Naging vocal supporter ni Argento si Bourdain noong isa ito sa naging biktima ng rape ng disgraced Hollywood producer na si Harvey Weinstein.

Sumuporta si Bourdain sa #MeToo movement kunsaan binubuo ito ng mga kababaihan na naging biktima ng sexual abuse in Hollywood.

Kabilang sa mga nalungkot sa pagkamatay ni Bourdain ay ang aktres na si Rose McGowan. Pinasalamatan niya si Bourdain sa suporta na binigay nito kay Argento.

“Through space and time, Anthony, your love will find you again,” tweet ni McGowan. (Ruel Mendoza)