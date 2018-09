HAZMAT truck at tent, dagdag puwersa laban sa sakuna

Naglaan ang Pamahalaang Lungsod ng Valenzuela ng halagang aabot sa P3.3 milyon para sa pagbili ng mga Hazardous Material Apparatus Trucks (HAZMAT Trucks).

Aabot naman sa P6 milyon ang inilaan para sa kaakibat na Decontamination Shower System o HAZMAT Tent at ilan pang mga kagamitan tulad ng HAZMAT suits (Level A, B at C). Mayroon ding karagdagang pondo na P1.5 milyon para sa pagbili ng mga kagamitan para sa HAZMAT truck tulad ng electric blower, smoke extractor, chemical boots at gloves.

Ang mga gamit na ito ay makatutulong na maprotektahan ang mga kawani laban sa kemikal at biolo­gical hazards sa oras ng pagresponde sa mga sakuna na may kinalaman sa mga nabanggit – mula sa talsik ng mapanganib o toxic na likido hanggang sa pagkakalantad ng industrial chemical at warfare agents.

Sa susunod na taon ay nakatakdang sumailalim sa dagdag na trainings ang mga rescue personnel upang mas maging handa sila sa pagresponde sa mga sitwasyong katulad ng chemical fires at toxic spills.