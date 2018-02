‘Hayop Ka!’ – Angelica

Ang haba-haba na naman ng hair ni Angelica Panganiban dahil napapagitnaan siya ng dalawang naggaguwapuhang aktor na tila nagpapaligsahan sa kanya, noh!

Ito nga ay sina JM de Guzman at Carlo Aquino na siyempre ay alam na ng madlang pipol.

Matapos nga na nagparamdam si JM, na siya palang nagpadala ng misteryosong bouquet of flowers kay Angge, heto din naman si Carlo ay may bagong pa-sorpresa rin sa kanyang ex-future girlfriend, huh!

Kung may padala si JM ng tumpok ng bulaklak, si Carlo ay dinala niya mismo na ikinagulat talaga ni Angge, sabay sa­bing, ‘Hayop ka!’ na siyempre ay nagbibiro lamang.

Kasi naman itong si Carlo, habang nagpipirma si Angge ng mga libro sa book launch ng kanyang libro na Para Kay Ex sa Trinoma, bigla na lang itong bumulaga.

Nag-joke time pa nga ito na siya ang representative ng mga ex ng Kapamilya actress, kaya hayan tuloy, nakapagsalita ito ng hindi maganda.

Anyway, halata namang enjoy si Angge sa pagdalaw na ‘yun ni Carlo at plus pogi point ito sa kanya, noh!

Naku, natural, hindi paka­kabog si JM, noh!

At ‘yun ang abangan naman natin sa mga susunod na araw.

‘Yun na!