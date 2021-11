Hawak-kamay sa sinehan bawal pa rin

Mahigpit na ipatutupad sa lahat ng mga sinehan ang one-seat apart rule at ang pagbabawal ng pagdadala ng pagkain at inumin habang nanonood ng sine sa muling pagbubukas ng mga sinehan sa November 10.

Ito ang mahigpit na paalala ng Metro Manila Development Authority (MMDA) na kailangang ipatupad ng mga cinema owner at pinaaalalahan ang mga nagde-date na bawal muna ang holding hands habang nanonood ng sine.

Puwede naman umanong alisin ang face shields sa panonood ng sine pero mananatiling nakasuot ang face mask.

Ayon kay MMDA General Manager Don Artes, ngayong nasa alert level 2 ang Metro Manila, pinapayagan nang buksan ang mga sinehan para sa mga bakunado o hindi at pananatilihin ang 50% indoor capacity subalit one seat apart para maiwasan ang magkakatabi at ipatupad ang physically distancing base sa guidelines ng Inter-Agency Task Force. (Vick Aquino)