Hawak ang ebidensiya: Lihim nina Kylie, ‘J’ ilalantad ni Aljur

Maraming naging “Marites” noong Martes ng gabi dahil sa ginawang “breaking news” ni Aljur Abrenica sa kanyang Facebook account.

To make the long story short sa rebelasyon ni Aljur, sa nangyari raw na hiwalayan nila ni Kylie Padilla, si Kylie raw ayon kay Aljur ang naunang nag-cheat o nangaliwa.

Gusto nitong magsalita raw si Kylie for the sake na rin daw ng kanilang mga anak, huh! At sabihin daw sa kanyang father-in-law na si Robin Padilla ang katotohanan.

Ilang oras naman nang mag-post sa Facebook ni Aljur at siyempre, ang dami nang pumick-up at nagpaka-Marites sa isyu, nag-post naman si Kylie sa kanyang Instagram stories na madaling isiping sagot o patama naman niya kay Aljur.

At dahil sa pa-breaking news ni Aljur, may iba’t-bang komentaryo at ispekulasyon na naglabasan mula sa mga netizens. Nandiyang may nagsasabi na dapat daw, hindi na lang naglabas si Aljur ng gano’n alang-alang sa dalawang anak nila. May nagsabi rin na, “Hindi naman siya bina-badmouth ni Kylie. Dapat nanahimik na lang siya.”

At may mga kuwento na rin na sine-share ang mga netizens. Nandiyang diumano’y “nagpaalam kunwari si guy na ay shooting, photoshoot, tapos ‘yun pala inaabangan niya lang si girl (Kylie). Kasi pansin ni guy na lagi naalis si girl ‘pag nasa work siya. So yun na nga, sinundan, kasama ang friends. Tapos nasa kabilang table yung jowa. Sinundan patago, sa parking lot ang tagpuan.”

Nandiyang kesyo kaya raw magaganda ang words na binibitawan ni Kylie kay Aljur para hindi mabulgar na nauna siya, huh!”

May mga iba’t ibang ispekulasyon pa kaming nababasa. Pero sa totoo lang, wala tayong assurance kung legit o fake news lang din ba hangga’t hindi mismo sa dalawa nanggagaling ang kuwento.

Isa pang anggulo, nadadawit ang pangalan ng isang actor na ang initial ng pangalan ay “J.” Diumano’y ito raw ang nahuli ni Aljur at sabi pa ng source namin, kaya raw malakas ang loob ni Aljur na magsalita, may ebidensiya itong hawak.

Naku ha, parang teleserye lang itong nangyayari kina Kylie at Aljur, partida pa na nasa pandemic pa tayo ngayon.

Maine tinawag na scientist ni Bossing

Ang mag-D.I.Y. (Do It Yourself) daw ang isa sa nadiskubreng talent pa ni Maine Mendoza ngayong may pandemic at ito raw ang isa sa pinagkaka-abalahan niya.

Naging mahilig daw siyang mag-formulate tulad ng perfume. Kaya biniro si Maine ng “daddy” niya sa Daddy’s Gurl na si Vic Sotto na naging scientist na raw siya.

Sa ngayon nga, bilang isa sa pinaka-busiest celebrities pa rin kahit na may pandemic, mapa-endorsements or shows, lagare pa rin si Maine.

Kaya nga sa naging online mediacon ng Daddy’s Gurl na nagse-celebrate na ng ikatlong anibersaryo ngayong Sabado, bukod pa sa ipinakilala ang mga bagong cast, tinanong namin si Maine kung mas naa-appreciate ba niya ang trabahong meron siya.

“Siguro po lalo na sa panahon ngayon na may pandemic, ang dami pong nawawalan ng trabaho. Talagang lahat tayo ay dapat magpasalamat. Like sa akin po sa mga projects at opportunities na dumarating sa akin.

“Sa dami ng walang work ngayon, we just have to make the most of the opportunities that we are given. So kahit minsan, physically tiring and it can get really taxing po talaga, iisipin mo na lang na ang daming taong walang trabaho.”

Sey pa niya, “Ang daming taong naghihirap ngayon kaya pahalagahan na lang kung ano ang meron ako imbes na isipin kung gaano ba nakakapagod physically or mentally ‘yung trabaho ko ngayon.”