Hawaan, hanggang kailan

Ilang buwan na rin nating nilalabanan ang Covid-19 pero hanggang ngayon ay marami pa ring katanungan, partikular kung hanggang kailan ito nakakahawa o maipapasa sa iba?

Sa inilabas na ulat ng World Health Organization, ang incubation period ng SARS COV-2 ay nasa 5 hanggang 6 na araw. Maaaring wala pang simtomas o may mild symptoms pa lamang ang pasyente tulad ng tuyong ubo, pakiramdam ng pagkapagod at lagnat. Ang iba naman ay sumasakit ang ulo at kasu-kasuan, may sore eyes, sore throat, rashes, nagtatae, nawawalan ng pang-amoy at panlasa.

Sa panahon ng tinatawag na pre-symptomatic period, maaaring makahawa na ang Covid infected patient, kaya bago pa lumabas ang simtomas, maaaring makahawa na ito.

Ayon naman kay Dr. Beverly Ho ng Department of Health, pagdating ng Day 11 ng pagkakasakit ng pasyente, patay na ang virus nito sa katawan.

“Someone who is asymptomatic (or have mild symptoms) by Day 11 is no longer infectious. But we err on the side of caution, kaya sabi natin, tapusin niya ang quarantine ng 14 days, tapos by Day 15, pwede na siya maki-interact kasi hindi na siya nakakahawa.”

Ito rin ang sinabi ng Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika. Sa kanilang nakalap na data, ang mga taong may mild to moderate Covid-19 ay nakakahawa hanggang sa ika-sampung araw lang. Pero ang mga malala ang tama ng virus (severe to critical) ay malamang na nakakahawa pa hanggang 20 araw makaraang lumabas ang mga simtomas ng sakit.

Ang mga gumaling na sa Covid ay maaaring magpakita pa rin ng virus sa specimen mula sa kanilang upper respiratory tract ng hanggang 3 buwan pero mababa na ang bilang nito at hindi na ito nakakahawa.

Kapag tinest ito sa RT-PCR, makikitang positive pa rin sa Covid ang pasyente dahil nade-detect ng test hindi lamang ang buhay kung hindi maging ang patay na selula na hinijack ng virus.

“Kapag nag-PCR ka sa kanya on Day 15, pwedeng positive pa din siya. Pero hindi siya nakakahawa,” ang paniniyak ni Dr. Ho.

“You need to have live virus for you to be infectious.”

Dagdag pa ni Dr. Ho, ang mga gumaling na sa Covid, kahit mag-positive pa sa susunod na test ay hindi na nakakahawa. Patay na aniya ang virus ng mga ito. “A repeat positive test for a Covid positive patient who has clinically recovered (no symptoms) may still yield positive. But this does not mean they are infectious.”