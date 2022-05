Hatol ng bayan irespeto – simbahan

Hinikayat ng isang paring Katoliko ang mamamayang Pilipino na irespeto ang desisyon ng mayorya sa pagpili ng susunod na lider ng bansa.

Ang pahayag ay ginawa ni Father Anton CT Pascual, pangulo ng church-run Radio Veritas, kasunod nang pangunguna ni Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa partial unofficial count ng Commission on Elections (Comelec).

“Let’s respect the rule of the majority from a relatively peaceful, clean and credible election. That’s appreciation of the democratic ideals of the foundation of sovereign popular will and rule of law,” ani Fr. Pascual.

Naniniwala ang simbahan na mangibabaw ang katotohanan at katarungan sa isinagawang 2022 national and local elections sa kabila ng mga naiulat na aberya dulot ng mga depektibong vote-counting machines at ilang insidente ng karahasan. (Juliet de Loza-Cudia)