Hatian sa kita hirit ng DOTr sa Grab, Uber

Hindi pa man nareresolba ang problema sa pagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at mga driver-operator ng Transport Network Vehicle Services (TNVS) sa usapin ng akreditasyon ay plano naman ng Department of Transportation (DOTr) na makihati sa kinikita ng ride-sharing operations.

“The government should also have a share from their earnings. If needed, there should be mechanics on revenue-share collection. Their respective incomes should also be shared to the government,” pahayag ni DOTr Secretary Arthur Tugade.

Ang planong revenue-share collection ay itinutulak sa kalagitnaan ng problemang kinakaharap ng libu-libong app-based drivers ng Grab at Uber na apektado ng suspensyon sa kanilang pagkuha ng prangkisa sa LTFRB.

Bukas, araw ng Miyerkules, ang umpisa ng implementasyon sa panghuhuli ng LTFRB sa mga TNVS drivers na papasada ng walang akreditasyon. Kapag nahuling walang prangkisa galing sa LTFRB, ay nasa P120,000 ang halaga ng multa sa driver-operator bukod pa ang pag-impound sa kanilang sasakyang pinapasada.

Umalma naman ang isa sa mga driver-leader ng TNVS sa planong revenue-sharing collection ng gobyerno dahil hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa naman maresolba ang petisyon na tanggalin na ang kanilang suspensyon sa pagkuha ng akreditasyon sa LTFRB.

“Hindi naman siguro tama `yan, paano kami makakapag-ambag sa gobyerno kung sila mismo ang nanggigipit sa aming mahihirap na drayber. Ito lamang ang ta­nging pinagkukuhanan namin para may ipangkain kami sa pamilya namin, tulungan muna nila kami sa problema bago upuan at pag-usapan ang plano,” pahayag ni Jonathan Taduque, na isa sa mga rumerepresenta sa may 100 drayber na ka­grupo nito na walang akreditasyon.

Pero nilinaw ni Tugade na hindi laban ang gobyerno sa operasyon ng TNVS, kailangan lamang umano na sumunod ang mga ito sa rules and regulations ng ahensya.

“Let me make it very, very clear: Number one, the Department of Transportation had nothing and is not against any shared ridership; number two, that the DOTr is not against technology, the used technology to improve the transport system in the country; number three, we are not against convenience for the riding public,” paliwanag ng kalihim.

Iginiit pa ni Tugade, nasa mahigit 56,000 ang kabuuang bilang ng mga drayber ng Grab at Uber na pumapasada at nakakalat sa kalsada ng Metro Manila subalit nasa 10 porsyento lamang dito ang accredited ng gobyerno.

“Out of the 56,000 operating on the roads, those who are registered are only less than 10 percent. What the LTFRB is saying, ‘Can you please register?’ What makes you so different with other public utility vehicles? Just because you are TNC (Transport Network Companies), you will not register?” ani Tugade.