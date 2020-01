Hate campaign batok sa mga Chinese, hunungon na – Defensor

Hangyo ni Anakalusugan Party-list Rep. Mike Defensor sa publiko nga hunungon na ang hate campaign batok sa mga Chinese tungod sa sakit nga novel coronavirus (nCoV) nga nagsugod sa China.

Nagtuo ang kongresista nga dili makatarunganon ug madawat nga likayan ang mga Tsino tungod lang sa maong dilikadong sakit.

Inay angayang tabangan aron mahunong ang pagkatap sa maong sakit.

“I appeal to everyone to stop spreading fake news and to stop hate campaign against Chinese, I think it’s unfair, it’s unacceptable and if at all, we must pray for their safety,” hangyo pa ni Defensor.

Nasayran nga mikatap sa social media ang hate campaign batok sa mga Chinese human gikataho nga maoy nagdala sa coronavirus sa nasud

Pagpasabot sa kongresista, nga base usab sa pamahayag sa DOH wala pay nakompirmang nagpositibo sa coronavirus busa hunungon ang pagpakatap sa mga fake news.

Igo lang ang gihimong lakang sa naman DOH aron masiguro nga dili makadulod sa nasud ang gikahadlokang sakit.