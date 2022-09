‘Hatdog’ ni Jake super bet ni Marian

Bilib na bilib si Marian Rivera kay Jake Zyrus. Katunayan, pinaulanan niya ng ‘puso’ ang Instagram post ni Jake na nag-announce ng kanyang bagong kanta, ang ‘Hatdog’!

“New song cover out now! Hatdog (Jake Zyrus Covert).

“Originally sung by Zack Tabudlo. & James Reid.”

Aba, hindi nga madalas magpaulan ng puso si Marian sa Instagram, ha! Kaya suwerte si Jake.

At heto pa, kahit sa Instagram story niya ay nag-promote pa siya ng ‘Hatdog’ ni Jake, ha!

Ni-repost niya sa IG story niya ang post ni Jake. At bonggang-bongga na nag-promote, at personal nga niyang binenta ang ‘Hatdog’ ni Jake.

“New cover out. Congratulations!” sabi pa ni Marian kay Jake.

I’m sure, napanood na ni Marian ang music video ng ‘Hatdog’ ni Jake, at ninamnam na niya ang sarap ng tinig ng dating si Charice Pempengco.

At sa YouTube nga, puring-puri ang rendition na ito ni Jake.

“What a beautiful interpretation, full of kindness and sincerity. Thank you Jake for this beautiful gift. What a voice!” sabi ni Melinda Arnaud.

“Grabe ang galling. Kayang-kaya na naman niyang kantahin kahit mahirap na song sa ganyang range as male voice!” chika ni Steven Ji.

“The high notes! Wow!” sabi ni Zzy.

“Jake Zyrus I love you. Thank you for making my night. It’s 10:12pm in New York. All blessings to you and your love ones and your entire beautiful family. Jake hindi lang luha ang malalaglag sa ganda ng boses mo. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko?” hirit ni Sallie Mae.

Well, in fairness kay Jake, tila inangkit nga niya ang kantang ‘Hatdog’ na puno ng emosyon, at kaloka rin ang matinis na boses niya ulit, ha!

Janella ayaw nang tuklawin, lingkisin si Markus

Sobrang bongga talaga ng kalalabas lang na magazine cover feature ni Janella Salvador na patunay na swak na swak siya sa role na Valentina.

Bida si Janella sa dalawang digital covers ng Metro Magazine, kung saan panay itim na figure-hugging outfits ang suot niya na ang tataas pa ng slit, ha!

Kitang-kita tuloy ang hubog ng katawan ng Kapamilya actress lalo na dahil sa istilo ng lighting sa photoshoot kung saan natatago ang kalahati ng mukha niya sa anino, na tila ba pagkukumpara sa dalawang karakter niya sa “Mars Ravelo’s Darna” na sina Regina Vanguardia at babaeng ahas na si Valentina.

Halata rin na sobrang na-impress ang netizens sa mga litrato ni Janella para sa feature, dahil nag-trending pa sa Twitter ang “Janella, ValentinaForMetro”, “Janella Salvador”.

Tweet ni @diazalicia13, “Oh, Janella Salvador, you will always be the epitome of elegance.”

Aba kahit nga si Queen Pia Wurtzbach, ‘di maiwasang mag-comment ng “Looove her!” sa Instagram post ng Metro Magazine sa cover ni Janella.

Marami rin ang natuwa nang makita na si Valentina sa ABS-CBN serye na ‘Darna’.

At yes, sinigurado rin ni Janella sa mga fan ni Valentina na hindi pa `yon ang kanyang final costume. May mga umangal kasi na bakit ganun lang daw ang costume ni Valentina?

“Special announcement for the vadengs. That wasn’t V’s (Valentina) final costume! Don’t worry. We gotchu!” sabi ni Janella.

Kaaliw rin ang komento ng mga fan, na gusto nilang magpatuklaw kay Janella, ha!

Pero, ang mas nakakaaliw ay ang chika ng marami na tila hinahamon si Janella na tuklawin, lingkisin si Markus Paterson, ha! Pansin kasi ng marami na ayaw na talagang lingkisin, tuklawin ni Janella si Markus. Wala nga ang dating matitinding lambingan nila sa social media, na nami-miss ng mga fan.

At hiling pa rin ng mga netizen, sana ay gawing baklang-bakla si Valentina, na nagmumura ang mga labi sa kulay. Mas kabog daw talaga kung pabago-bago ng costume si Valentina, na tulad ng mga ahas na nagpapalit ng balat.