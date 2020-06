Harvard diploma sinungkit ng abogadong Pinoy

Ni sa hinagap ay hindi inakala ng isang simpleng Manileno na makakapagtapos ito ng pag-aaral sa Harvard University sa Cambridge, Massachusetts.

Akala noon ni Jose Angelo David ay sa mga nobela lang nag-e-exist ang Harvard at hindi siya makakatuntong dito kailanman dahil lumaki lang siya sa maliit na bayan sa Metro Manila.

Isang local government employee ang kanyang ama at ang pagpapaaral sa kanilang tatlong magkakapatid sa public school ang paraan para makaipon ito at maitawid pa sa kolehiyo.

Di man pinagdamutan ng tadhana na makapag-kolehiyo ay naging malaking hamon sa kanya ang pagkaka-diagnose na may leukemia ang kanyang ama kung saan naubos ang ipon ng kanilang pamilya.

Nang pumanaw ang ama, itinuloy at pinasan ng kanilang ina ang responsibilidad.

Sa pamamagitan din ng full scholarship ay nakapagtapos siya sa San Beda Law School at naging abogado sa Pilipinas.

Sa kabila ng tagumpay, di nito nakalimutang lingunin at pasalamatan ang mga taong naghatid sa kanya sa pedestal.

“So, when I say that getting a Harvard degree was to me unimaginable, my purpose is to recognize that getting a Harvard diploma took a lot of blood, sweat, and tears—not just my own, but of many others who supported me, taught me, inspired me, and motivated me to realize my grandest aspirations. I take this chance to thank a few of these people, without intent to belittle the love and support of those I may not specifically mention,” ani David sa Facebook post. (IS)