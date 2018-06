Harry Kane may sariling hat trick sa 6-1 ‘W’ ng England

WALANG awang nilampaso ng England ang Panama, 6-1 sa Group G match.

Ito na ang highest-scoring match sa edisyon ng World Cup ngayon sa Russia.

Nakapaloob sa record win ng England ang hat trick ni Harry Kane.

May isang laro pa ang England pero sigurado na sa round of 16 kasama ang Belgium na kapareho nilang may 6 points. Out na ang tournament debutant Panama at Tunisia.

Sa halftime lang ay milya-milya na ang lamang ng England, 5-0, nang kainin ng buong- buo ang depensa ng Panama.

Nag-umpisa ang paulan ng goal sa header ni John Stones, sinundan ng isa ni Kane mula sa penalty, at strike sa dulo ng box ni Jesse Lingard. Sa header pa ni Stones mula sa free-kick routine at ikalawa ni Kane mula penalty ay 5-0 na sila sa break.

Kinumpleto ni England captain Kane ang hat trick nang ibalik sa net ang napunta sa kanyang tira ni Ruben Loftus-Cheek sa 62nd minute. Si Kane na ang top scorer ng torneo sa nililistang five goals.

Pangatlong player ng England si Kane na umiskor ng hat trick sa World Cup kasunod nina Geoff Hurst noong 1966 finals at Gary Lineker sa 1986 tourney.