Harris nag-TD, NLEX sa last 8

Mga laro sa Linggo: Nob. 3: (Smart ­Araneta Coliseum)

4:30 pm – NorthPort vs Alaska Milk

6:45 pm – Barangay Ginebra vs Meralco

MULING nagtala si ­Manny Harris ng ­triple-double upang tsubibuhin ang NLEX sa pagbulilyaso sa binyag ni Richard Ross, bundol sa Rain or Shine, 111-91, at umentra sa quarterfinals ng 44th PBA Go­vernor’s Cup 2029-2020 ­Miyerkoles nang gabi sa Cuneta ­Astrodome, ­Pasay.

Nagtala si Harris ng 29 points, 12 rebounds, 11 assists at 1 steal upang ibigay sa Elasto Painters ang ika-apat na sunod na panalo at ­kabuuang pito sa walong laro upang sumama sa Talk ‘N Text sa Last Eight at sa liderato.

“The defense catches me up in the first quarter but my teammates step up. I give credit to them for they carry in the first half before I could get my groove going in the second half,” ani NBA veteran Harris.

Nag-ambag si ­Jericho Cruz ng 13 markers, ­tig-12 sina Kiefer ­Ravena at JP Erram, at may ­tig-10 sina JR Quinahan at Raul Soyud.

Iniwanan ng Road Warriors sa third quarter ang Elasto Painters kung saan bumuhos nto ng 32 puntos habang nilimitahan sa 16 ang kalaban upang maging gabay na maipagpatuloy ang ragsa sa season-ending conference.

Isang lay-up ni Soyud sa 10:54 minuto ng fourth period ang nagtulak sa NLEX sa 20 ­puntos na bentahe tapos na unang maghabol sa 12 puntos na pagkakabaon.

Itinala ng Elasto ­Painters ang ­pinakamalaki nitong abanteng 12 mula sa dalawang free throws ni Javee Mocon sa 4:43 minuto ng first qyuarter, 25-13.

NLEX 111 – Harris 29, Cruz 13, Erram 12, ­Ravena 12, Quinahan 10, Soyud 10, Paniamogan 9, Miranda 6, Fonacier 3, Lao 3, Galanza 2, Taulava 2, Ighalo 0, Varilla 0.

Rain or Shine 91 – Ross 20, Mocon 17, Ponferada 13, Rosales 10, Belga 7, ­Onwubere 6, Norwood 4, ­Daquioag 4, Borboran 3, Exciminiano 3, Torres 2, Alejandro 2.

Quarters: 23-27, 51-49, 83-65, 111-91. (Lito Oredo)