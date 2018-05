Harden, Paul ‘No fear’; Curry, GSW binalibag!

NALIGTASAN ng Houston ang maingay at masungit na home arena ng Golden State, kasama ang nagliliyab na kamay na ­naman ni Stephen Curry sa second half.

Itinakbo ng Rockets ang 95-92 panalo, Martes ng gabi para itabla ang Western Conference Finals sa tigalawang laro.

Tumabo ng 30 points si James Harden, may 27 si Chris Paul huli ang ikalawa sa split free throws, 0.5 seconds na naging final tally.

Pasabog ng 28 points si Curry pero sablay ang panghatak-overtime sana niyang 3 sa harap ng Rockets bench sabay sa final buzzer.

Umayuda ng 27 points at 12 rebounds si Kevin Durant sa Warriors, sablay ang apat na bitaw bago ang attempt ni Curry.

Natapos din sa 16 ang NBA-record na postseason home winning streak ng Golden State.

Nakaahon ang Rockets mula sa nakakahiyang 41-point loss sa Game 3, babalik sa Houston ang series para sa Game 5 sa Huwebes.

“We are a team. We’re really good as a team,” giit ni Harden.

Hinablot ni Paul ang rebound sa sablay ni Klay Thompson bago ang buzzer at nagsimula nang mag-celebrate. Sa review ng play, nakitang na-foul ni Shaun Livingston si Paul kaya bumiyahe pa sa stripe, 0.5 seconds na lang.

Nananakit pa ang paa ni Paul sa lagay na ‘yun.

Nauwi sa best-of-three ang series, nasa centercourt kumbaga ang bola at mag-uunahan sa panalo.

“Now we’ve got to fight and really understand that this is a true playoff-type experience,” deklarasyon ni Curry.

Hindi naglaro si Andre Iguodala (knee) kaya nawalan ng isang matibay na defender ang Warriors. ()