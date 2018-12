Harden nilapnos si James, Lakers sinilab!

NAGLIYAB ng 50 points si James Harden, kinumpleto ang triple-double sa dagdag na 10 rebounds at 11 ­assists, at kinubabawan ng Houston Rockets ang Los Angeles Lakers at si LeBron James, Huwebes ng gabi, 126-111.

Hinablot ni Harden ang kanyang 10th rebound kulang 90 se­conds sa laro para kubrahin ang pangalawa niyang triple-double ngayong season at 37th ng career.

Tumapos si James ng 29 points.

Unang pagtatagpo ng dalawang team sapul nang magsuntukan sina Chris Paul at Rajon Rondo noong Oct. 20 na nagresulta sa kani-kanilang suspension, kasama si Brandon Ingram.

Kumakapit sa lead ang Rockets sa fourth nang sabihan ni Harden si Mike D’Antoni na kailangan niyang magpa­hinga sandali.

Pinagbigyan ng coach ang kanyang star, sa final 5 minutes ay bumalik si Harden at umiskor ng 11 sa pang­kalas na run ng Houston.

“You play 45, 46 minutes, it’s difficult on anybody in this league,” wika ni Harden. “The guys are so talented and great, so that little period that I had to rest, came back and re-energized and ready to make good plays.”

Dismayado si James na pinabiyahe ng Lakers si Harden sa line nang 19 na beses, isa lang ang isinablay.

“You can’t put him on the line … he’s already talented,” pakli ni James. “He can put the ball in the hole multiple ways. He can drive, step-back 3s and you give him easy points.”

Nilista ni Harden ang pang-apat niyang 50-point triple-double na pinakamarami sa kasaysayan ng NBA. Sila lang ni Wilt Chamberlain (50) ang bukod-tanging players sa NBA history na may higit isang 50-point game kontra Lakers. Umiskor siya ng 51 kontra LA noong nakaraang ­season.