Harden, Nets sinibak Celtics

Biyaheng Eastern Conference semis na ang Big 3 ng Brooklyn, sinipa ng Nets ang Boston Celtics sa limang laro sa first round.

Sa series-clinching 123-109 win nitong Martes sa Barclays Center, si James Harden naman ang namuno sa Nets sa kinamadang 34 points, 10 rebounds at 10 assists.

Nagdagdag si Kyrie Irving ng 25 points, 24 kay Kevin Durant.

Sunod na asignatura ng Brooklyn sa second round sina Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton at ang Milwaukee. Winalis ng Bucks ang Miami Heat sa kanilang series.

“We’ve got our work cut out for us,” ani Durant sa susunod na matchup kay Giannis. “I mean, he’s a two-time MVP, Defensive Player of the Year for a reason.”

Hindi buong season na magkakasama sa laro ang Big 3, madalas ay salitan sila sa injury list.

Sa unang limang laro na magkakasama sa playoffs, kita na kung gaano sila kaangas. Umiskor ang tatl ng pinagsamang 104 points sa 141-126 Game 4 win.

Iwan lang ng walo ang Celtics sa bukana ng fourth. Nagsalpak ng 3-pointer si Durant, natawagan ng turnover si Jayson Tatum na nagresulta sa isa pang 3 ni Irving sa kabila para sa 103-89 lead 7:19 pa sa laro.

Giniyahan ng 32 points ni Tatum ang Boston. (VE)