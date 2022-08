Harden, Embiid tapos na kapaan

MAY paglalagyan ang ibang teams sa Eastern Conference kung full force ang Philadelphia 76ers sa susunod na season.

‘Yun ay kung healthy si Joel Embiid at babalik ang kalibreng-MVP ni James Harden.

Kitang todo ang pakondisyon ni Harden ngayong offseason. Sa mga pick-up games, parang extension pa ng regular season ang galawan.

‘Yung tipong angas ng laro noon ni Harden sa Houston, kapag naibalik sa Philly ay paniguradong malayo ang mararating ng Sixers sa playoffs.

Naka-20 games lang halos sina Embiid at Harden sa dulo na ng 2021-22 regular season kaya safe sabihin na nagkakapaan pa ang dalawang stars.

Isang taon lang ang kontratang pinirmahan ni Harden sa 76ers, kaya paniguradong itotodo niya ang tapak sa silinyador para magpasiklab.

Prediksiyon ni NBA insider Bobby Marks, papalaot hanggang Conference finals ang 76ers.

“I have them and Boston in the Conference Finals,” ani Marks. “I think you’re gonna run into a situation where when you add PJ Tucker and Danuel House – all of it’s gonna be dependent on Joel Embiid’s health, of course.” (Vladi Eduarte)