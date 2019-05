Happy Mother’s Day sa lahat ng nanay!

Bukas ay sama-sama nating ipagdiriwang ang Araw ng mga Nanay. Isang araw ito kung kailan ang buong mundo ay magpapahayag ng kanilang pagkilala, pagmamahal at pagbibigay-pugay sa ating mga mahal na ina.

Subalit ang pagkilala natin sa mga dakilang nanay ay hindi lang natatapos sa kababaihang nagdala sa atin sa kanilang sinapupunan. Kasama rin sa ating pagkilala ang lahat ng mga kababaihan na tumayo bilang nanay sa mga batang hindi nila anak.

Ang Mother’s Day ay para rin sa lahat ng mga nagpalaki sa atin, tumulong sa pag-aaruga sa atin, kasama na rin dito ang ating mga guro at iba pang mentor na tumayong nanay natin sa labas ng tahanan.

Sa lahat ng mga kababaihan na buong pusong nagmahal ng kanilang anak at pamil­ya, sa ating mga ate na naging ina rin sa kanilang mga kapatid, sa mga tita at lola na tumayong ina sa kanilang mga pamangkin at apo, sa mga kapitbahay na walang sawang tumutulong para mapalaki ng tama ang mga bata, Happy Mother’s Day po.

Nakakatuwa rin na isang linggo bago tayo magdiwang ng Mother’s­ Day ay natapos na at napirmahan na ang implementing rules and regulations (IRR) ng Expanded Maternity Leave Law. Napakala­king tulong nito sa ating mga nanay at kanilang sanggol upang mas mahaba ang bonding ng mag-ina.

Bukod dito, mas mahaba rin ang panahon upang mapasuso ni nanay si baby para makakuha ang bata ng pinakamasustansyang nutrients na kakaila­nganin niya sa kanyang paglaki. Isa pa, mas makakarekober ang katawan ni nanay mula sa pagkapanganak upang maging mas healthy siya.

Ang Expanded Maternity Leave Law ay isang napakagandang regalo para sa lahat ng nanay dahil dalawang dekada na itong ipinaglaban ng mga advocates upang mapangalagaan ang kapakanan ng buong pamilya.

Bilang may akda at principal sponsor nito sa Senado, isang mala­king pasasalamat sa lahat ng mga advocates, health professionals, mga kasama kong mga Senador at mga Kongre­sista, mga iba’t ibang ahensiya ng gobyerno, civil society organizations, non-govern­ment organizations at international organizations upang maibigay natin ito sa mga nanay.

Nais ko ring sabihin na ka-tandem ng Expanded Maternity Leave Law ay ang Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act. Kailan lamang, nailabas ang IRR ng batas na ito, kung saan ang Department of Health at ang National Nutrition Council ang magpapatupad ng isang komprehensibong prog­rama para sa first 1000 days ng pagsasama ni mommy at baby. Ang first 1000 days ang mga pinakaimportanteng araw para sa pundasyon ng kalusugan ni baby. Ang programang ito ay magbibigay ng mga serbisyo para sa nutrisyonal at sikolohikal na pangagailangan ng mga nanay at ang kanilang mga anak.

Para sa mga nanay, ang pangako natin ay patuloy tayong lilikha ng mga batas na kapaki-pakinabang sa mga kababaihan, sa buong pamilya pati na rin sa lipunan na ating ginagalawan. Mabuhay po ang lahat ng Nanay!

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanungang pangkalusugan at pangkababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanongkayrisa@gmail.com.