Haponesa nasawi sa sakit mula sa garapata

TOKYO — Nasawi ang isang Haponesa sanhi ng isang ‘tick-borne virus’, o sakit na dala ng garapata, matapos itong makagat ng isang palaboy na pusa na itinuturing na kauna-unahang ‘animal-to-human transmission’ na sakit.

Ang babae na nasa 50s ay nasawi makalipas ang may 10 araw matapos itong makagat ng may sakit na pusa noong nakaraang taon makaraang dalhin nito ang hayop sa isang veterinary hospital.

Kinumpirma ng mga awtoridad na simula noon ay na-develop ang SFTS, isang sakit na naililipat ng mga kagat mula sa isang grupo ng virus-carrying ticks o garapata.

Napapaulat na mayroong ‘human-to-human infections’, sakit na dala ng garapata sa pamamagitan ng blood contact, subalit naniniwala ang mga opisyal ng ministry na ang ikinasawi ng babaeng Japanese ay kauna-unahang kaso ng isang tao na nasawi mula sa kagat ng may sakit na hayop.

“No reports on animal-to-human transmission cases have been made so far,” paliwanag ng isang opisyal ng ministry sa AFP.

Isa pang opisyal ang nagsabi na walang senyales na ang babae ay kinagat ng garapata.

Ang SFTS o severe fever with thrombocytopenia syndrome, ay mayroong sintomas ng pagkakaroon ng sobrang taas na lagnat, pagsusuka at pagtatae.