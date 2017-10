Hapilon, Omar patay na! Malaysian financier isusunod

Napatay sa apat na oras ng matinding bakbakan ang Abu Sayyaf­ leader na si Isnilon Hapilon at Maute Group leader Omar Maute sa Marawi City kahapon ng madaling-araw, ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana.

Sa ngayon, isa na lang aniya ang target ng military na tumatayong lider ng mga terorista na si Mahmud Ahmad, ang Malaysian terrorist financier na siyang ‘link’ ng local militants sa Islamic State group.

Tinutugis na aniya ng military sa main battle area ng Marawi si Ahmad.

Kasama ni Hapilon si Ahmad na pumasok sa Marawi nang sumiklab ang giyera sa lungsod noong Mayo 23, 2017.

Sinabi ni Lorenzana na isasailalim din nila sa DNA test ang mga bangkay nina Hapilon at Maute.

Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Eduardo Año, alas-dos ng mada­ling-araw kahapon nang magsimula ang matin­ding sagupaan sa main battle area ng Marawi na nagtapos ng alas-sais ng umaga.

Bukod kina Hapilon at Maute, may limang teroris­ta pa ang napatay habang 17 mga bihag ang nailigtas.

“Actually ang purpose ng tropa natin kaninang madaling-araw ay to rescue the hostages, kasi naipon na natin sila sa isang block lang, da­lawang building ‘yung kinalalagyan, so ‘yung mga hostages ang ini-rescue then nagkaroon ng matinding bakbakan du’n so kasamang napatay ‘yung dalawa, sina Isnilon Hapilon at Omar Maute,” pahayag ni Año.

Sinabi ni Año na ­unang na-rescue ng mga tropa ang 17 bihag at sinundan ito ng matinding bakbakan na nagresulta sa pagkakapatay sa grupo nina Hapilon at Maute.

Una nang nag-alok ang Estados Unidos ng $5 million reward laban kay Hapilon bukod pa sa P10 milyong pabuya na inalok ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-alok din ang Pangulo ng tig-P5 milyon para makuha nang buhay o patay si Omar at mga kapatid nito.