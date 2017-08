Hanggat walang ‘perpektong lipunan’, may CHR — Noy

By Boyet Jadulco

Tutol si dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III ang plano ng Duterte administrasyon na buwagin ang Presidential Commission on Good Government (PCGG) at Commission on Human Rights (CHR).

Ang PCGG ang unang nilikha ni dating Pangulong Corazon C. Aquino, ina ni Noynoy, sa pamamagitan ng ipinalabas na Executive Order No. 1, matapos mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.

Nalikha naman ang CHR matapos maratipika ang 1987 Constitution noong administrasyong Aquino dahil sa serye ng paglabag sa karapatang pantao noong rehimeng Marcos.

Sa isang ambush interview sa Manila Memorial Park sa Parañaque City kung saan isinagawa ng misa sa anibersaryo ng pagkamatay ni Cory Aquino noong Agosto 1, 2009, sinabi ni Noynoy na hindi pa tapos ang trabaho ng PCGG sa paghahabol sa tagong-yaman ng mga Marcos at cronies nito.

“Sa PCGG, natapos na ba yung trabaho nila? Nung panahon ko, meron pa ring mga nare-recover, meron pa ring mga hinahabol na aminado, hindi pa rin tayo natatapos dahil sa totoo lang, hindi tayo sigurado kung may isang taong buhay na alam lahat itong lahat ng nire-recover na ito,” wik ni Noynoy.

Nangatwiran din ito na maaari lang mabuwag ang CHR kung perpekto na ang lipunan.

“Hanggang hindi natin naaabot yung perpektong lipunan, sa tingin ko ay may pangangailangan sa isang Commission on Human Rights,” giit ng dating pangulo.