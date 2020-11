Hanggang usec sabit! 5 DPWH exec swak sa korapsyon – PACC

Isusumite na ng Presidential Anti-Crime Commission (PACC) sa Pangulong Rodrigo Duterte sa linggong ito ang mga natapos na nilang nambestigahan na mga korap na opisyal ng gobyerno bilang bahagi ng paglilinis ng administrasyon sa lumalalang korapsyon sa bansa.

Sinabi ni PACC Commissioner Greco Belgica sa panayam ng Abante Radyo Tabloidista nitong Sabado sa programang ‘Diskusyon’ na mayroon na silang kumpletong report sa mga concern agencies lalo na ang mga prayoridad ng Pangulo na Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) at Department of Public Works and Highways (DPWH).

“Kumpleto na ang report at pipirmahan na lang. Specific case maraming kasong iniimbestigahan lalo ngayon dumadami sabi ng Pangulo … put an eye in DPWH,” sabi ni Belgica.

Pahapyaw na sinabi ni Belgica na limang opisyal ng DPWH na kanilang naimbestigahan ay lumalabas na guilty sa mga akusasyon.

“…5 officials ang inimbestigahan namin dun… if I recall ang found guilty. Ang mga naimbestigahan po namin are highest … undersecretaries, assistant secretary at may regional director at director ano po ‘yan tumawid ng DPWH at DENR. Dati po ‘yung may mga kaso kasi may transaksyon sa gobyerno that involves ang both departments bago magsimula kailangan ng clearance maraming ganitong kaso,” sambit pa ni Belgica.

Ipinaliwanag nito na ang korasyon ay isang sindikato. “Ang sindikato always done through connivance so hindi pwede mataas o mababa lang always ups and down.”

“Normally ang structure niyan ‘yung matataas na opisyal ay mga protektor at ang mga nasa mababang puwesto ng gobyerno ang mga runner kaya nga po normally ang mga nadadampot diyan ay mga may hawak ng pera ay low ranking officials,” sabi pa ni Belgica.

Nilinaw ng opisyal na tanging ang trabaho ng PACC ay imbestigahan ang mga presidential appointees, ito ang mga highly ranking govt officials, secretaries regional directors, director hanggang director III.

Maliban lamang kung may sabwatan na naganap. Kapag may sangkot na mabababang empleyado na kasali ay kinukuha nila ang suporta ng appropriate agencies tulad ng local government units (LGU) at elected officials dahil wala silang hurisdiksyon dito.

Mahigpit ang kautusan ng Pangulong Duterte na kahit maubos ang mga empleyado mas marami umanong gustong magtrabaho na matino at maayos.

Asahan aniya na maraming marami pang matatanggal at makakasuhan.

“Uubusin muna natin lahat ng tao…ang importante we should set the government to prosecute and put system,” wika pa ng opisyal.

Ang magagawa lang po natin ay “put up systems very simple and very transparent to make it hard for corrupt officials to commit corruption ‘yan po ang magagawa natin,” dagdag pa ni Belgica. (Mina Navarro)