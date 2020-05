Hanggang 2021! Boracay rehab task force pinalawig

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order (EO) na nagpapalawig sa termino ng Boracay Inter-Agency Task Force.

Sa ilalim ng EO No. 115, mabubuwag lang ang task force sa Mayo 8 , 2021, sa sandaling hindi na ito i-extend o i-terminate ng Pangulo para gawin at tapusin ang mga naumpisahang proyekto sa rehabilitasyon ng Boracay island.

Ang validity ng task force ay nagtapos noong Mayo 8, 2020.

“Upon further validation made by the Task Force last March 31, 2020, 33 percent of establishments in the Boracay island are not yet complaint with the 25-meter plus 5-meter beach easement, and 27 percent of establishments have not complied with the road easement, required under existing laws,” alinsunod sa pinakahuling direktiba ni Duterte.

Nabatid na sakabila ng demolisyon o paggiba sa 111 negosyo sa wetlands, 227 structure sa tabing-dagat at 896 sa mga lansangan simula noong 2018, mayroon pang 723 na mga istraktura ang hindi sumusunod sa environmental policy ng gobyerno .

Pinaigting pa rin ang pagpapatupad ng 30-meter buffer zone o iyong pagbawal ng pagtayo ng anumang istruktura 30 metro mula sa dagat.

Inatasan ng Pangulo ang task force na magsumite ng final report sa naging accomplishment alinsunod sa Boracay Action Plan, kasama ang mga plano at programa at ang kabuuang budget na nagastos sa loob ng 30 –araw ` prior to its dissolution.”

Taong 2018 , inutos ni Duterte ang pagsasara ng Boracay sa loob ng 6 na buwan matapos na tawagin ang isla na `cesspool’ o imbakan ng dumi dahil sa problema sa polusyon.