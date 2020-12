Hangaring gawing world-class ang telecommunication services

Lahat tayo ay nangangarap ng mabilis na koneksyon sa internet at tuluy-tuloy na mobile phone services, hindi ba? Gayun din si Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Alam ng Pangulo ang reklamo ng sambayanang Pilipino hinggil sa serbisyo ng telecommunication kaya’t sinabi niya sa mga telcos ng bansa noong Hulyo sa kanyang pang-limang State of the Nation Address na kailangan nilang pagbutihin ang kanilang serbisyo bago dumating ang buwan ng Disyembre ngayong taon.

Mag-ayos o mapatigil. Alinman sa dalawa ang maaaring kahinatnan ng tugon nila, ayon sa mensahe ng Pangulo.

Dahil sa deadline na ito na ibinigay ng Pangulo sa mga telcos, nagpasya akong tipunin sa isang press briefing ang mga kinatawan ng bawat kumpanya ng telco at internet providers, kasama ang National Telecommunications Commission (NTC) upang maiulat ko sa publiko ang mga pagpapabuti na nagawa na nila sa kanilang mga serbisyo sa ngayon.

Sa nasabing press briefing, sinabi ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba na ang political will ni Pangulong Duterte na makita ang pagsulong sa industriya ng telecoms ng bansa ang talagang naging daan para sa malaking pagunlad ng mga serbisyo sa telecoms. Ayon sa NTC, dahil sa pagtaas ng pagbibigay ng mga permit sa konstruksyon, ang mga telcos ay nakapagpatayo ng mas maraming mga telecoms tower, kaya ang kabuuang bilang ng mga karagdagang tower o pisikal na mga site na itinayo ng mga telco sa loob ng panahon mula Hulyo hanggang Nobyembre 2020 ay umabot na sa 2,510.

Naging panauhin ko din sa isang hiwalay na press briefing si Anti-Red Tape Authority (ARTA) Director-General na si Jeremiah Belgica. Sinabi niya na ipinag-utos din ni Pangulong Duterte sa mga local government unit (LGUs) na siguruhin ang mabilis na pagbibigay ng mga permiso sa mga telco. Dahil dito, 9,737 na ang kabuuang permit na naibigay ng mga LGU sa mga telco mula Hulyo hanggang Disyembre 2020, na sumasaklaw sa mga aplikasyon para sa parehong mga wired at wireless na proyekto.

Nagpapasalamat ako sa mga telecommunication companies para sa mga pagpapabuti na naisagawa nila sa ngayon. Dahil mas marami na ang tower at site na naitayo ngayon bumuti ang serbisyo ng telecoms. Gayunpaman, hinahangad pa rin ang mas mabilis na pagkonekta sa internet, walang patid na tawag, mas malakas na signal ng mobile phone, at mas abot-kayang mga postpaid plans, bukod sa iba pa.

Ang mga kasalukuyang kumpanya ng telco na PLDT/Smart at Globe ay sumasang-ayon na may puwang pa para sa karagdagang pagpapabuti. Ang parehong telco ay nangangako na mamumuhunan sila nang higit pa sa fiber services at wireless coverage sa mga susunod na taon, pati na rin ang pagbuo at pag-upgrade ng kanilang mga site.

At sa inaasahang pagpasok ng isang pangatlong kumpanya ng telco sa unang isang-kapat ng susunod na taon, umaasa ang NTC na ang kumpetisyon ay magdadala ng higit pang mga pagpapabuti sa mga serbisyo na magreresulta naman sa pagbaba ng presyo ng mga serbisyo sa telco sa hinaharap.

Ang isa pang bagay na ninanais ay ang pagpapabuti sa ating mobile at fixed broadband ranking kasabay ng ating mga kapit-bahay sa Asya at sa buong mundo. Batay sa October 2020 Speedtest Global Index, pang 34 ang kasalukuyang ranggo ng Pilipinas sa mga tuntunin ng mobile broadband speed sa mga bansang Asyano. Ang ranggo na iyon ay nangangahulugan na hindi pa world-class ang serbisyo.

At habang imposibleng maghangad ng pinakamataas na pagraranggo sa oras na ito, dapat na hindi bumaba ang ranggo natin sa mga bansa na may katulad nating katangian sa pag-unlad na pang-ekonomiya tulad ng Vietnam Nam at Thailand, na nasa ika-18 at ika-16 na puwesto, ayon sa pagkakabanggit. .

Ninanais nating lahat ang world-class telecommunications services at kailangan natin ang kooperasyon sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor upang makamit ito. Imposibleng makamit natin ang world-class status kung hindi mapapabuti ang serbisyo sa telecom.

Sa puntong ito, nais kong ipaalala sa mga telcos na ang kanilang prangkisa ay isang pribilehiyo na ibinigay ng estado. Samakatuwid, ang mamamayang Pilipino ay may karapatang asahan ang magandang serbisyo. Ibinigay na ni Pangulong Duterte ang tulong na kailangan nila upang makapagpatayo ng mas maraming mga tower at site. Dapat ipaalam nila sa pamahalaang pambansa kung ano pa ang kailangang gawin upang makapagbigay ng world-class na serbisyo sa mga Pilipino.

Samantala, patuloy na susubaybayan ng pamahalaan ang pagganap ng mga telcos sa mga darating na buwan at taon. Sa panahong ito, ang telecommunication ay naging isang pangunahing karapatan higit pa sa isang pribilehiyo. Karapat-dapat ang sambayanang Pilipino na makakuha ng world-class telecommunication services.