Handball humabol ng bronze

KINAHON ng Philippine men’s beach handball team ang huling bronze medal para sa Pilipinas sa pagtatapos ng 30th Southeast Asian Games.

Yumuko ang PH men’s squad sa Thailand, 18-19, 16-21, kahapon sa converted Subic tennis court kaya lumanding sila sa third place.

“We are a young team, but I’m proud of what we have achieved,’’ saad ni handball head coach Janna Franquelli na binuo lang ang team nakaraang taon.

Nakopo ng Vietnam, ranked No. 3 sa world, ang gold medal habang silver ang naiuwi ng Thailand.

Nakapagtala agad ng dala­wang­ sunod na panalo ang Pilipinas nang pagpagin nila ang Indonesia at Singapore pero hindi nila nakayanan ang tikas ng Vietnam at Thailand.

“The games were close. It showed that we need to build a taller team,’’ ani Franquelli, na pambato si 6-foot-5 Andrew Harris na nakapaglaro sa UP Maroons sa UAAP.

Ang ibang miyembro ng team ay sina Jacob Baccay, Mark Vincent Dubouzet, Jamael Pangandaman, John Michael Pasco, Rey Joshua Tabuzo, Josef Maximillian Valdez, Dhane Miguelle Varela, Daryoush Zandi at Manuel Lasangue Jr. (Elech Dawa)