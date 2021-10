Handa na ba tayo saan? Maraming dapat paghandaan para sa ating kinabukasan bilang isang bayan. Ang pinakamalinaw sa nakararami ay ang parating na halalan sa Mayo 2022—halos pitong buwan na lamang mula ngayon—kung saan pipili ulit tayo ng mamumuno sa atin para sa darating na anim na taon.

Bagama’t ang pagpili ng magiging presidente ay laging mahalaga, higit na kritikal ngayon kung sino ang pipiliin ng sambayanan sapagka’t patuloy tayong nasa pandemya at nasa gitna ng pagkabagsak ng ekonomiya. Ang kailangan ng bayan ay isang seryosong pinuno na alam ang kaniyang ginagawa, marunong makinig at hindi pananakot ang solusyon sa mga suliranin. Kailangan din natin ay isang tao na hindi kawatan o kumukunsinte sa mga kaibigan at kamag-anak na kawatan. At bagama’t marami pang mga nararapat na katangian, sa huli, dapat alam niya at lagi niyang naaalala na hindi siya hari or reyna na iniluklok sa kapangyarihan para gawin ang anumang nais niya.

Bukod sa politika, handa ba tayo sa mga dumarating na mga pagbabago sa ating buhay? Isa sa tinutukoy ko ay ang buhay digital o paggamit ng teknolohiyang elektroniko. Maraming mga pagkakahulugan ang mga katagang ito, nguni’t pangunahin dito ay ang paggamit ng internet sa ating mga ginagawa sa araw-araw, katulad ng pagpapalitan ng pera ng walang aktwal na perang hinahawakan, pamimili ng mga bagay-bagay ng hindi umaalis sa ating tahanan, at iba pa. Bago magkaroon ng pandemya, matatandaan na ang pagkakaroon ng serbisyong internet sa bahay ay malaking desisyon dahil sa halaga nito at sa uri ng serbisyong matatanggap. Maging ang paggamit ng internet sa cellphone ay isang malaking desisyon dahil din sa mataas na halaga na nakaakibat dito at ang karaniwang mataas na antas ng kabiguan dahil sa kabagalan nito.

Marahil isang mabuting naidulot ng pandemya ay ang nakikita nating pag-ganda ng serbisyong internet at maging ng pagbaba ng presyo nito. Dahil din naramdaman ng mga mamumuhunan ang pagyakap ng mga konsumer sa mga elektronikong transaksyon, nahikayat sila na patuloy na mangapital para sa pagpapalawig ng mga ito. Isipin na lang natin ang biglaang pagdami ng mga gumagamit ng internet sa kani-kanilang bahay. Isang malaking grupo dito ay ang mga mag-aaral na pinagpatuloy ang kanilang edukasyon sa loob ng tahanan gamit ang internet. Idagdag pa natin dyan ang mga nag-oopisina na ngayon ay sanay na sanay na sa Work from Home. Sa kabila ng lahat ng mga pagbuti sa larangan ng elektronikong teknolohiya at sa internet, mayroon din mga puwang na dapat ay asikasuhin.

Napaghahandaan nga ang imprastraktura para sa masiglang buhay digital ng mga Pilipino, ang tila naiiwan ay ang kahandaan ng mga tao sa ganitong uri ng pamumuhay. Nakakasabay ba ang mga mag-aaral? Pareho ba o mas mataas na antas ng pagkatuto ang nararanasan ng mga bata?

Ito ang kailangan—kahandaan ng mga tao. Ayon kay Dindo Manhit, presidente ng Stratbase, dapat simulan na natin ang pagpapabuti sa mga kasanayang digital. Aniya pa, kailangan natin ng mga magsusulong ng mga ganitong pagbabago. Mayroon kaya sa mga gustong maging pangulo?