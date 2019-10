Handa na ba kayo sa modernong bus terminal?

Malapit na ang Todos los Santos o Araw ng mga Patay. Sa ating mga Pinoy, isang mahalagang tradisyon ang magbigay galang sa mga yumaong kamag-anak at kaibigan. Ito rin ang pagkakataon upang makita ang mga “nawawalang” kamag-anak.

Pero dahil sa tradisyon na eto, nagkakaroon exodus ng mga biyaherong uuwi sa probinsiya. Sa tuwing Undas, nababatak nang ­husto ang ating transport system, pribado man at pampubliko.

Sa mga guma­gamit ng pampubli­kong sasakyan, ­karaniwan na ang pagdagsa ng tao sa mga terminal ng bus sa Dapitan, Cubao, Balintawak at sa Pasay.

Ito ang mga istasyon ng mga bus na bagama’t magkakatabi ay kanya-kanyang sistema. At sa ganitong nakagisanan, normal na ang siksikan at tulakan tuwing mayroong mahabang bakasyon tulad ng Undas, Mahal na Araw at Pasko.

Bilang tugon, itinayo ang PITX o Paranaque Integrated Terminal Exchange, isang integrated at multimodal transport terminal sa Pilipinas. Sa disenyo at laki (4.5 hectares), mistulan etong ‘airport’ ng bus, UV express, jeepney at taxi. Ginawa ito para gawing komportable, kombin­yente at ligtas ang mga commuter sa araw-araw.

Pero nang ­buksan noong Nobyembre 2018, sinalubong ito ng mga reklamo at confusion sa mga pasahero at mga driver. Halimbawa, nang bumuhos ang mga pasahero ga­ling ng probinsiya, kapos naman ang city buses at jeepney para dalhin ang mga pasahero sa kanilang destinasyon, tulad ng Ayala, BGC, Ortigas at Cubao.

Mukhang namadali ang pagbubukas ng PITX nang hindi pa handa ang iba pang element ng isang matagumpay na terminal. At iyan ang masaklap na katotohanan na nakita ng ­pamunuan ng PITX.

Ayon kay Mr. Jason Salvador, (Head ng Corporate Affairs), pinag-aralang mabuti ang ­karanasan at naglagay sila ng solusyon sa ­bawat problema.

Sa ngayon, sapat na ang bilang ng mga city bus na dumadaan sa PITX.

Ginagamit na rin ito ng mga taxi, modern at traditional jeepney, UV express at pati ng mga app-based na TNVS.

Mas friendly ang PITX dahil lahat ng kakaila­nganin ng mana­nakay ay narito na. Tulad ng ­malinis na pa­likuran at pa­liguan, libreng ­internet at ­charging stations, mga kainan, sapat na paradahan at higit sa ­lahat, ­ligtas at ­payapang ­kapaligiran dahil sa 24-hr CCTV sa lahat ng ­sulok.

Marami na rin ang mga fastfood at convenient store para sa pangangailangan ng mga pasahero. Kahit labahan, meron din ang PITX!

Ang PITX ay isa sa mga PPP at Build, Build, Build projects na ­itinayo ng MWM ­Terminals, Inc., isang ­consortium ng ­Megawide at ­Waltermart.

Kapag naging ­fully operational na, PITX ang magiging ­converging point ng lahat ng ­klase ng public transport, kasama na ang terminal ng LRT1.

Ngayon pa lang ay centralized na ang Ticketing System.

Hanggang 100,000 passengers ang kapasidad ng PITX. Upang maiwasan ang kaguluhan, ang schedule ay ­naka-monitor sa mga nagkalat na LED screen sa buong terminal. ­Bukod pa ang PA system na minu-minuto ang nag-aanunsyo ng mga biyahe. Parang airport!

May 36 na loading bay sa unang palapag, at 23 unloading bays sa second floor para sa mga bus. Ang 3rd floor ­naman ay para sa ­loading at unloading ng mga UV Express at shuttle.

Para sa mga patungong T1, T2, T3 ng NAIA airport, mayroon ng UBE Express shuttle na magdadala sa kanila mula sa PITX. Sa mga may sandaliang biyahe sa ibang parte ng Pi­lipinas, puwedeng mag-iwan ng sa­sakyan sa 852-slot parking area, at balikan na lamang galing sa airport.

­Masusubukan nang husto ang PITX ngayong darating na ­Undas. Convenient nga ba ito sa mga ­mananakay? Subukan po natin, at balitaan ninyo ako ng ­inyong karanasan, ­maganda man o hindi.

