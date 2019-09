IN less than two months, magbubukas na ang 30th Southeast Asian Games sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

Nakakatuwang isipin na ilang araw na lang at gaganapin na dito sa ating bansa ang pinakamalaking biennial multi-sports event sa Timog Silangang Asya.

Pero ang malaking katanungan ngayon, handa na ba ang Pilipinas?

Saksi ako sa naganap na 5th Coordination Meeting ng Team Philippines sa Philippine International Convention Center (PICC) sa Maynila noon lamang Biyernes.

Bagama’t papalapit ang SEAG, hindi pa rin maubos-ubos ang mga issue concerning different National Sports Associations (NSAs).

Nanduong hindi pa aprub ang training equipment, final playing venue ng ilang sports at ang iba naman ay humahabol pa ng international camp.

Salamat na lamang at laging to the rescue si PSC chairman at Chef de Mission William ‘Butch’ Ramirez, POC president Abraham Tolentino at House Speaker/Phisgoc chairman Alan Peter Cayetano para kalmahin ang bawat isa.

Sabi nga ni CDM Ramirez, ang lahat ng problema ay may solusyon, lalo na kung lahat ay magkakaisa.

Sa kabila ng ilang mga problema bago ang SEAG, gusto ko ring bigyang pansin ang kaliwa’t kanang tagumpay ng mga national athlete sa labas ng bansa.

Congratulations sa Philippine National Arnis Team na kakahakot lamang ng 24-gold, 11-silver at 3-bronze medals bukod pa rito ang natanggap nilang

“Most Popular Team Award” sa katatapos na 2019 World Martial Arts Festival na ginanap sa Chungju, South Korea.

Kamakailan lang din nang magwagi ng gold medal si Philippine Jiujitsu athlete Kaila Napolis mula rin sa kaparehong torneo.

Kagagaling lang din sa panalo ng Philippine Canoe Kayak and Dragon Boat team kahapon na sumagwan ng tig-isang gold medal mula sa 200-meter at silver medal mula sa 500-meter men’s small boat mula sa 2019 The Belt and Road and The Haihe River International Dragon Boat Championships sa Tianjin, China.

Good job din si Pinay pool darling Rubilen Amit na tumapos na 2nd place mula sa 2019 World 9-Ball China Open.

Nakalikom na rin ng panalo ang Philippine ABAP Boxing Team mula sa Canada versus Philippines sa Winnipeg Canada kung saan panalo sa kani-kanilang 1st bout sina Olympian Charly Suarez, Marvin Tabamo at Cresan Paul Diacamos.

Bukod sa impresibong mga panalo, abala rin ang National Team sa kanilang international tournaments bago ang biennial meet.

Nasa Thailand ngayon ang Philippine Weightlifting Team na sasabak sa World Weightlifting Championships at nasa Thailand din ang Philippine Women’s Volleyball team na abala sa paghahanda sa SEAG.

Sa susunod na linggo ay tutungong Estados Unidos naman ang Philippine Wrestling Team na matapos na tanggalin at muling ibalik ang event sa SEAG ay mas palaban more than ever.

Isa sa inaabangang comeback sa SEAG ang wrestling event matapos itong bakbakin sa nakalipas na dalawang edisyon ng biennial meet sa Singapore at Kuala Lumpur, Malaysia.

Habang papalapit ang SEAG, pagkakaisa at panalangin ang pinakamabisang armas para sa tagumpay ng Team Philippines at successful hosting ng Pilipinas sa kasaysayan.

Hanggang sa susunod nating kolum YANGsters! Mabuhay po kayo!