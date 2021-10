Hamon na working VP, areglado kay Bong Go

Kasado si Sen. Christopher ‘Bong’ Go sa hamon ng pagiging isang working vice president at tumakbo para sa naturang posisyon sa 2022 elections, kasunod na rin nang naging pahayag ni Pang. Rodrigo Duterte nitong Sabado na plano na niyang magretiro mula sa politika at hindi na siya tatakbo sa vice presidential race.

“Kung papalarin ako at bibigyan ng pagkakataon ng mga kapwa ko Pilipino, at sa pagpatnubay ng ating Panginoon, I will be a working Vice President na gagawin ang lahat ng aking makakaya para makapagsilbi sa inyo. Hindi ako magiging spare tire o reserba lamang. Asahan ninyo na ako ay totoong magtatrabaho — hindi lang sa salita, kundi sa gawa,” ayon kay Go, matapos na maghain ng kanyang kandidatura.

Si Go ay sinamahan ni Pang. Duterte nang maghain ng Certificate of Candidacy sa Sofitel Philippine Plaza Manila sa Pasay City nitong Sabado.

Ani Go, “Napag-desisyunan kong tumakbo bilang Bise Presidente sa darating na halalan upang maipagpatuloy ang mga magagandang programa at tunay na pagbabagong naumpisahan ni Pangulong Duterte — at sisikapin nating dagdagan pa ang mga ito.”

“Una sa lahat, walang tigil dapat ang kampanya natin kontra iligal na droga, korapsyon, at kriminalidad. Ang taumbayan na ang humusga kung mas ligtas ba ngayon ang mga anak nila at walang pangamba dahil sa mga kriminal at adik,” dagdag pa niya.

Matatandaang ang matagumpay na presidential campaign ni Pang. Duterte noong 2016 ay nakaangkla sa kanyang pangako na pupuksain ang ilegal na droga, kriminalidad at korapsiyon sa bansa.

Tiniyak naman ni Go na sisikapin nilang maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga mamamayan at maiahon sila sa kahirapan.

Sa kasalukuyan ay mayroon nang 141 Malasakit Centers na nag-o-operate sa bansa at tumutulong upang maging kumbinyente para sa mga mahihirap ang pag-access sa medical care.

“Sisiguraduhin nating magiging mabilis, maayos at abot-kaya ang serbisyong pangkalusugan tulad ng naibibigay na tulong ng Malasakit Centers sa mga nangangailangan,” ayon pa kay Go, na siya ring chairperson ng Senate Committee on Health.