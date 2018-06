Hamon kina Pernia, Dominguez, Diokno: P10K pagkasyahin sa inyong pamilya

KINUYOG ng mga Ma­kabayan solon ang mga economic ma­nager ng administrasyong Duterte.

Inupakan ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate ang Natio­nal Economic Development Authority (NEDA) matapos ihayag na sapat na umano ang hala­gang P10,000 na buwanang budget para mabuhay diumano ng disente ang isang pamil­ya na may limang miyembro.

“You are outrageously­ and shamelessly out of touch from reality,” pahayag ni Zarate kahapon.

Binatikos ng Bayan Muna solon sina Department of Budget and Ma­nagement (DBM) Secretary Benjamin Diokno, Department of Finance (DOF) Secretary Carlos Dominguez at Socioeconomic planning Secreatary Ernesto Pernia dahil tila balewala lamang sa mga ito at iniismol ang epekto ng Tax Reform for Accelaration and Inclusion (TRAIN) Law gayung sumasagasa na umano sa ordinaryong Pinoy ang kaliwa’t kanang pagtaas ng presyo ng mga “Sila kaya ang mabuhay na sampung libo lang ang budget para sa kanilang pamil­ya. Nasubukan na ba nila ito? Bumaba muna kayo sa inyong kinatuntungang matayog na pedestal at subukan munang pagkasyahin ang P10,000.00 ng kahit anim na buwan tapos saka kayo magsalita. Ang hirap kasi ay puro sila projection at plano sa NEDA, DOF at DBM pero hindi naman sila ang nakakaranas ng kahirapan na idinulot ng ipinilit nilang TRAIN law. Tapos kapag nagreklamo ang mga tao sasabihin nilang ‘crybaby’,” giit ni Zarate.

Binigyan-diin ng solon na kung ganito lang din ang paandar ng mga economic manager ay dapat nang sibakin ang mga ito ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“With inflation for May at an all time high of 4.6% these economic managers should be fired for adding a hefty burden on millions of Filipinos,” pagtatapos ni Zarate.

Batay sa mga ulat, binanggit diumano ng isang opisyal ng NEDA na ang budget na P3,834 kada buwan ay husto na para mapa­kain ang isang pamilya na may limang miyembro sa loob ng 30 araw. ­