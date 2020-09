Hamon kay Julia: Ipakita nang live ang katawan

Hindi pa rin kumbinsido ang mga basher sa post ni Julia Barretto sa kanyang Instagram kung saan, ipinakita niya ang kanyang flat at seksing katawan, na may caption na ‘FAKE NEWS’ kasunod ang smiley face.

Hinamon nga nila si Julia na mag-live ito at ipakita ang kanyang katawan. Puro raw kasi old photo, video ang mga pinost nito.

Dahil sa post na ‘yon ni Julia, marami rin ang nagsabi na si Jay Sonza na ang tinataguriang bagong Fake News Maker.

Pero, `yun na nga, surprisingly, marami rin ang nagdududa at nagsasabing baka nga raw totoo ang isyu. Ina-associate naman ito sa mommy ni Julia na si Marjorie Barretto na for years ay naiintrigang may anak pa kay Echeverri, pero taon ang binilang bago raw inilantad o inamin.

Base sa mga nababasa naming comments, hati ang paniniwala ng netizens sa isyu. Merong nag-uudyok sa dalawa na idemanda si Jay sa pagkakalat ng fake news. Pero meron din na naniniwalang baka nga raw may posibilidad na totoo ang isyu– not because naniniwala sila sa source, but because, pakiramdam nila, may posibilidad daw itong maitago muna lalo na ngayong pandemic.

Sa ngayon, ang “fake news” na sagot nina Gerald at Julia ang nakikita naming pwedeng panghawakan.

JC bagong boylet ni Jasmine

Nag-post ang manager ni JC de Vera na si Leo Dominguez ng larawan nina JC at Jasmine Curtis-Smith sa kanyang Instagram account at may caption na “Coming Soon.”

Nakita naming nag-like sa picture si Betchay Vidanes, manager ni Jasmine. Kaya tinanong namin ito sa pamamagitan ng Direct Messaging kung para saan ang pagsasama nina JC at Jasmine.

Pero ang sagot niya, “Hindi ko rin alam e.” Natawa na lang ito nang hiritan namin kung seryoso ba ito sa sinabi. Paanong hindi niya alam e, nandoon si Jasmine.

Aniya, “Wala akong idea pa talaga.”

Na-curious kaming malaman kung sa pelikula o telebisyon ba ang pagsasamahan nila. Kung sa TV, we all know na isa ng Kapuso si Jasmine. While si JC naman from being Kapuso na naging Kapatid to Kapamilya.

And since shut-down ang ABS-CBN ngayon, considering yung pag-alis niya sa GMA-7 noon, may chance pa kaya na muli siyang maging Kapuso?

Pero nang makita namin kung sino ang mga naka-tag sa post, kasama rito ang isang line producer lagi ng mga indie films, “wala man idea” pa ang manager ni Jasmine, mas malaki ang posibilidad na pelikula ang aabangan sa dalawa.

Sa isang banda, kung si Alden Richards ang busiest Kapuso ngayong pandemic, mukhang si Jasmine naman among the female Kapuso stars na may Descendants of the Sun at I Can See You bukod pa sa iba’t ibang guesting nito sa mga GMA shows.