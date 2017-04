Hamon kay Duterte: “Tumupad ka sa pangako!”

By Bernard Taguinod

“Tuparin mo naman pangako mo sa mga manggagawa Mr. President”.

Ito ang apela ni Anakpawis party-list Rep. Ariel Casilao kay Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagdiriwang ng Labor Day bukas, Mayo 1.

Sinariwa ni Casilao na noong panahon ng kampanya ay ipinangako ni Duterte na wawakasan ang kontraktuwalisasyon kapag naluklok sa Pangulohan.

Ipinaalala rin ng kongresista kay Pangulong Duterte na umasa ng husto ang mga obrero sa matatamis na pangako nito noong halalan.

Dismayado ang Anakpawis sa hakbang ng pamahalaan dahil imbes na tuparin ang pangakong wakasan ang kontraktuwal na sistema sa paggawa ay naglabas si Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Bebot Bello ng Department Order (DO) 174 na hindi naman saolusyon sa hinaing ng mga manggagawa.

Nais ng mambabatas na iveto ni Duterte ang DO 174 na inialabas ni Secretary Bello kung totoong sincere ang gobyerno na iangat ang kabuhayan ng labor sector.

“Maglabas siya (Duterte) ng kautusan na lahat ng overstaying na manggagawa sa mga prinsipal employer ay dapat iabsorb at gawing regular,” diin ni Casilao.

Maliban dito, umapela rin ang mambabatas kay Duterte na alisin ang province rate wage system at gawing across the board ang wage system o patas na pasahod sa mga manggagawa.