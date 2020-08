Puspusan na ang ginagawang aksiyon ng National Task Force Against COVID-19 (NTF-COVID-19) at Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) sa ipinatutupad na “Hammer and Dance” strategy laban sa COVID-19 sa bansa.

Ang Hammer and Dance ay isang komprehensibong istratehiya ng gobyerno para mabalanse ang pagbubukas ng ekonomiya ng bansa na matinding naapektuhan dahil sa COVID pandemic habang pinapaigting ang mga hakbang para mapigilan ang mas matindi pang pagkalat ng impeksiyon ng COVID-19 sa mga Pilipino.

Nasa ikalawang yugto na po ang gobyerno sa implementasyon ng National Action Plan laban sa COVID-19 at ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mas pinaigting na testing, contact tracing, isolation at quarantine, habang unti-unting binubuksan ang ekonomiya.

Mahigit limang buwan na pong ipinapatupad ang community quarantine sa bansa at hindi biro ang naging epekto nito sa ekonomiya at sa buhay ng maraming Pilipino.

Kaya naman sa ikalawang yugto ng NAP ay sinisiguro ng gobyerno na makabangon ang bansa at matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng recalibrated na mga hakbang lalo na sa pagpapalakas sa kabuhayan at sa kapasidad ng health care system.

Ang ideyang Hammer and Dance ay nagmula sa international author na si Thomas Pueyo, kung saan ipinaliwanag nito na kailangang tutukan ng bawat bansa ang mas pinaigting na pagkuha ng data para matukoy kung paano makontrol ang pagkalat ng sakit.

Sa atin pong panayam mismo kay Mr. Tomas Pueyo sa ating programang “Cabinet Report sa Teleradyo”, binigyang diin niya na dapat tutukan ng bawat bansa ang malawakang data gathering para mapag-aralan kung paano makontrol ang pagkalat pa lalo ng COVID-19.

Ayon kay Pueyo, ang hammer o martilyo ay ginagamit para makontrol ang mabilis na pagkalat ng impeksiyon, kaya ipinatupad sa bansa ang enhanced community quarantine–ito ang pinakamahigpit na quarantine status noong Marso kung saan sarado ang lahat ng mga negosyo, maliban sa mga operasyong may kinalaman sa “essential needs”ng mga tao.

Habang umiiral ang hammer strategy, kailangang itigil ang ekonomiya para mapabagal ang pagkalat ng COVID infection, at nilimitahan ang kilos ng mga tao na naging epektibo dahil sang-ayon sa datos ng Department of Health (DOH) mababa ang bilang ng mga namatay sa COVID-19.

Kasabay ng ipinapatupad na hammer strategy ay nabuo ng NTF-COVID-19 ang dance strategy, sa pamamagitan ng mas pinaigting, mas pinalakas na testing, contact tracing at isolation habang unti-unting binubuksan ang ekonomiya.

Marami na pong mamamayan ang nasusuri dahil mataas na ang ating testing capacity kaya naman mataas ang mga natutuklasang tinamanaan ng COVID-19 at agad na nagagamot at natutukan ang mga ito.

Nitong nakalipas na ilang linggo ay nakita ng publiko ang pagiging abala ng dalawang task force sa pagharap sa problema sa COVID-19 pandemic kung saan mas tinutukan ang pagpapalakas sa health care capacity sa pamamagitan ng mga dagdag na ICU beds sa mga hospital, dagdag na isolation centers at ang pag-iikot ng COVID-19 czars sa iba’t ibang lugar sa bansa para makita ang sitwasyon sa mga lungsod, lalawigan at rehiyon na mayroong mga kaso ng COVID-19.

Sa ilalim ng dance strategy, inalis na po ang lockdowns at pagsasara ng mga eskuwelahan at kolehiyo, gayondin sa mga negosyo at pinalitan ito ng mga aksiyon na hindi kailangang isakripisyo ang operasyon ng mga ito.

Sinabi po ni Pueyo na ang malimit na naririnig lamang ng mga tao ay ang ginagawang hakbang ng mga opisyal ng isang gobyerno, subalit hindi ang reyalidad na nangyayari sa mga tao,at hindi rin sinasabi kung ano ang direksiyong patutunguhan ng mga ginagawang aksiyon.

Nagbigay po ng mungkahi si Pueyo para sa mga lugar na mataas ang COVID-19 cases, gaya ng Metro Manila na dapat paigtingin ang testing, contact tracing, isolation at quarantines na ginagawa na ng gobyerno.

Kailangan aniyang hanapin ang lahat na mayroong taglay na coronavirus, hanapin ang lahat ng nakasalamuha ng mga ito at ihiwalay sa kanilang bahay o kaya sa isang lugar.

Ang mga ito ay ginagawa na po ng ating gobyerno pati na basic health protocols na pagsusuot ng face mask, at ngayon ay ang paggamit ng face shield, pagsunod sa social distancing at pagiging malinis sa katawan at malimit na paggamit ng alcohol o disinfectant.

Dahil nagluwag na po tayo sa ipinatutupad na community quarantine at nagbukas na ang mga negosyo habang patuloy na nilalabanan ang COVID-19, nakasalalay po sa taongbayan ang kanilang kaligtasang pangkalusugan sa pamamagitan ng kanilang kooperasyon sa gobyerno. Hindi po solong magagawa ng pamahalaan ang paglutas sa problema kaya mahalaga ang tulong at pagsunod ng mga tao.

Mayroon pong babala si Pueyo para sa mga bansang malakas ang turismo gaya ng Pilipinas na masusing pag-aralan o ire-assess ang pagpasok ng mga turista, lalo na kung galing ang mga ito sa mga bansang mataas ang bilang ng COVID-19 case.

Ang turismo aniya o ang isa sa mga nagpapalakas sa ekonomiya subalit kailangang maging maingat kung sino ang mga papayagang makapasok sa bansa.

Iminungkahi po ni Pueyo na hingan ng RT-PCR test results ang lahat ng mga papasok na turista sa Pilipinas para makasigurong hindi sila makadagdag sa problema sa COVID pandemic.

Sa ngayon po ay hindi pa binuksan ng gobyerno ang turismo at aasahang ikukunsidera ng IATF at NTF ang mungkahing ito ni Pueyo.

Habang patuloy po nating nilalabanan ang pandemya, itinatag po ng gobyerno ang Coordinated Operations to Defeat Epidemic (CODE) para tulungan at suportahan ang local government units (LGUs) sa paglaban sa COVID-19.

Sa pamamagitan ng pinagsamang aksiyon ng National at Local government ay umaasa po tayo na malalampasan ang lahat ng kinakaharap na hamon sa COVID-19 pandemic. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Laban lang po tayo!#