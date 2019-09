Halos lahat ng POGO kolorum

NANINIWALA si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers na 46 mula sa kabuuang 58 Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) ang nagnenegosyo kahit hindi nakarehistro bilang local o foreign corporation sa bansa.

Sinabi ito ni Barbers, chairman ng House committee on dangerous drugs, dahil ang mga POGO na ito na karamihan ay pinapatakbo ng mga Chinese, ay walang legal personality dahil hindi matagpuan ang pangalan ng kanilang kompanya sa registry ng Pilipinas o sa abroad.

“These colorum or ‘ghost’ POGOs operate in the Philippines but they are not registered in our country as a business entity,” saad ni Barbers.

“Para silang (POGO) jeepney o bus na kolorum operators – yung mga bumibiyahe sa isang partikular na ruta pero walang prangkisa mula sa LTO (Land Transportation Office),” dagdag pa niya.

Binabalak ng kongresista na imbestigahan ang mga kolorum na POGO lalo pa’t ito umano ang nagpapalala sa problema ng money laundering at kriminalidad sa bansa.

Binanggit ni Barbers na may pag-aaral na isinagawa ang United Nations (UN) kung saan ang grupong lumikha ng gaming firm ay sangkot din sa money laundering tulad ng mga mafia at drug syndicate sa Macau at Cambodia.

“This requires a deep, profound and perhaps long and tedious investigation,” ani ni Barbers.

“These POGOs could possibly result to links in illegal drugs and organized crimes,” dagdag pa niya.

Nauna nang naghain ng resolusyon si Minority­ Leader Bienvenido Abante upang imbestigahan ang paglobo ng industriya ng POGO sa bansa.

(JC ­Cahinhinan)