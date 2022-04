Halos 6K pulis scalawag sinibak

Umaabot sa 5,599 tiwaling pulis ang nasibak sa serbisyo dahil sa patuloy na paglilinis ng hanay ng Philippine National Police (PNP) laban sa mga tiwaling kasapi mula ng maupo sa puwesto si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa inilabas na statement ni PNP chief General Dionardo Carlos kahapon, ang nasabing bilang ng mga nasibak na pulis ay mula Hulyo 2016 hanggang Marso 2022 kung saan 714 sa mga ito ay sangkot sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga.

Habang mga kasong grave misconduct, serious irregularities, at iba pang kasong kriminal ang iba. Marami rin ang nasuspinde at sinampahan ng kasong administratibo matapos na masangkot sa iba’t ibang iregularidad.

Ayon kay Carlos, ang PNP-Internal Affairs Service (IAS) ang humahawak sa pag-iimbestiga ng mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis at siya ring nagsasampa ng kasong administratibo laban sa mga ito.

Bukod sa pagkakatanggal sa serbisyo, may mga parusa ding kinakaharap ang mga tiwaling pulis na nasasampahan ng kasong less serious offenses. (Edwin Balasa)