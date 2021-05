Halos 500,000 tourism worker nakatanggap na ng tulong pinansyal

Maraming pagsubok na ang hinarap ng turismo noong nagsimula ang pandemya.

Higit pa sa mga nasirang plano ng bakasyon ay ang mabigat na epekto ng krisis sa hanapbuhay ng tourism workers.

Kaya’t masaya akong i-ulat na halos kalahating milyon na ang mga tourism workers na nakatanggap ng ayuda mula sa pagtupad ng Department of Tourism (DOT) at Department of Labor and Employment (DOLE) sa programang tulong-pinansyal sa ilalim ng Bayanihan 2.

Sa kasalukuyan, mayroong 465,530 na tourism workers mula sa libu-libong tourism establishments, organizations, at associations nationwide na inaprubahan ng DOLE bilang benepisyaryo ng programa. Nagkakahalagang Php 5,000 ang one-time cash assistance na ito. Sa kabuuan, mahigit dalawang bilyong piso ang halagang nakalaan para sa displaced tourism workers sa buong bansa.

Kakatapos lang rin ng pag-gunita ng Araw ng Manggagawa nung Mayo uno kung saang mayroong 150 na tourism frontliners ang nabakunahan dahil kabilang ang mga staff sa airport, eroplano at mga nagtatrabaho sa hotel sa A4 priority list. Nagpapasalamat ako sa nter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF–EID) dahil inaprubahan nila ang aking hiling na isama ang mga tourism workers sa listahan.

Sa kasalukuyan, higit 1,500 na ang bilang ng mga nabakunahan mula sa 175,726 tourism frontline personnel na galing sa 14,373 Tourism Establishments. Sa pagdating pa ng mas maraming supply ng bakuna sa bansa, nais ng tanggapan na palawakin pa ng IATF ang saklaw ng kategoryang A4 at isama rin dito ang tour guides, operators, at iba pang accredited workers at service providers. Nawa’y mas marami pang tourism workers ang maprotektahan natin mula sa COVID-19.

Marapat lang na bigyang pugay ang ating mga tourism workers dahil sa kanilang walang sawang dedikasyon sa trabaho.

Habang hinihintay natin ang panahong sisigla na ulit ang turismo sa bansa, gawin natin ang ating parte sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask at shield, paghugas ng kamay, at pananatili ng pisikal na distansya. Tulong na natin sa ating tourism frontliners ang simpleng pagsunod sa health and safety protocols. Higit pa roon, makabubuti rin ito sa unti-unting paggaling ng bansa.

Hanggang sa muli, Pinas! Mabuhay ang manggagawang Pilipino!