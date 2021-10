Halos 4K kabataan nabakunahan na

Mahigit 3,000 kabataan na may comorbidities ang naturukan ng bakuna kontra COVID-19 sa 8 pagamutan na ginawang pilot area. Sinabi ni Department of Health (DOH) Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hanggang nitong Oktubre 19 ay nasa kabuuang 3,416 kabataang kabilang sa Pediatric A3 group o mga nasa 12-17 years old na may comorbidities ang kanilang nabakunahan.

Nabatid na kabilang ang Philippine Children’s Medical Center, National Children’s Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children’s Hospital, Fe Del Mundo Medical Center, Philippine General Hospital, St. Luke’s Hospital-Global City, at Makati Medical Center na gina¬wang pediatric vaccination.

Sa Oktubre 22 ay palalawakin pa ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga menor de edad sa may 13 pang pagamutan sa rehiyon.

Ang mga COVID 19 vaccine na Moderna at Pfizer ang inaasahang ituturok sa kabataan dahil ang mga ito pa lamang ay may emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration. (Juliet de Loza-Cudia)