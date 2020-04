Hall of Fame ni Kobe: May saya, lungkot kay Vanessa

Peak ng basketball career ni Kobe Bryant ang pagkakahalal sa Naismith Basketball Hall of Fame, ayon sa asawang si Vanessa.

Nang pormal na ihayag ang pagkakaluklok ni Kobe sa Hall, nakausap ni Rece Davis ng ESPN sina Vanessa at panganay nilang si Natalia.

Nakakangiti ang mag-ina, pero halatang naroon pa rin ang lungkot sa biglaang pagpanaw ni Kobe, kasama ang 13-anyos na anak na si Gianna.

Namatay ang mag-ama at pitong iba pa sa helicopter crash sa Calabasas, California noong Jan. 26.

“Obviously, we wish that he was here with us to celebrate,” ani Vanessa nitong Sabado pagkatapos ng announcement. “But it’s definitely the peak of his NBA career and every accomplishment that he had as an athlete was a stepping stone to be here. So, we’re incredibly proud of him.”

Bigatin ang Class of 2020, kasama ni Kobe sina Tim Duncan, Kevin Garnett, Tamika Catchings, Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Barbara Stevens at Patrick Baumann.

Five-time champion si Kobe sa Lakers, tulad ni Duncan sa Spurs.

“No one deserves it more,” wika ni Lakers governor Jeanie Buss.

Sa 20 NBA seasons – lahat sa Lakers – ay naging 18-time All-Star si Bryant, All-NBA team nang 15 times, 2-time NBA Finals MVP, regular season MVP (2008), 2-time NBA scoring champion (2006, ’07).

Nag-retire si Kobe noong 2016 na ranked third all-time sa scoring na may 33,643 points. Jan. 25 ay bumaba siya sa No. 4 nang lagpasan ni LeBron James ng Lakers sa laro kontra 76ers.

“All of us can trust that this Basketball Hall of Fame honor is one Kobe would, and will, deeply appreciate,” dugtong ni Lakers general manager Rob Pelinka na minsang naging agent din ni Kobe. (VE)